Ждать ли блекаутов в ЕС: в Reuters оценили готовность Европы к гибридным атакам России

Россия / © iStock

На фоне всплеска диверсий и подозрительных инцидентов по всей Европе, в которых подозревают Россию, западные правительства все больше обеспокоены уязвимостью своей энергетической инфраструктуры. В преддверии зимы энергосистема ЕС является естественной целью для гибридных атак, и Европа «по всей вероятности» не готова к такому сценарию.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечают аналитики, европейские энергетические рынки находятся в «хрупком равновесии». Любые сбои в работе тысяч километров газопроводов, электрокабелей, терминалов СПГ или электростанций могут мгновенно привести к скачкам цен на энергоносители и, как следствие, к повышению счетов за отопление для миллионов европейцев. Это делает энергетику идеальной мишенью для дестабилизации ситуации.

Хотя последняя волна гибридных атак (поджоги, кибератаки, диверсии на железной дороге) еще не затронула непосредственно энергетические объекты в ЕС, тревожным сигналом является ситуация в Украине. Здесь обе стороны активно наносят удары по энергетике: украинские дроны бьют по российским НПЗ, а Россия наносит массированные удары по украинским газовым хранилищам и электростанциям. Этот опыт может быть перенесен на территорию Евросоюза.

На прямой вопрос, достаточно ли Европа готова к предстоящим атакам, автор колонки Reuters дает однозначный ответ: «пожалуй, нет».

Это мнение подтверждают и профильные специалисты.

«Безусловно, были приложены усилия по укреплению мер защиты, особенно в секторах физической газовой и энергетической инфраструктуры в Прибалтике и Скандинавии. Но есть еще некоторые недостатки», — отметил Хеннинг Глойштейн, управляющий директор по энергетике Eurasia Group.

Чтобы защититься от возможных последствий эксперты призывают правительства и поставщиков максимально диверсифицировать источники энергии. Это включает в себя строительство резервных систем доставки газа, использование местных электростанций на возобновляемых источниках, развитие аккумуляторных хранилищ и увеличение стратегических запасов газа на зиму.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что Россия может создать серьезную угрозу для НАТО гораздо раньше, чем прогнозируют европейские лидеры. Это связано с усилением российских диверсионных, шпионских и кибератак в Европе, которые расцениваются как «фаза ноль» — подготовка к вероятной предстоящей войне.

В ISW отмечают, что любое прекращение огня в Украине позволит Кремлю быстро передислоцировать свои силы на восточные границы Альянса, сократив сроки подготовки к возможному нападению.