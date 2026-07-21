Ждать осталось недолго: какие месяцы станут самыми трудными для Путина

Самые тяжелые месяцы для Путина / © Associated Press

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Силы беспилотных систем ВСУ существенно нарастили удары по критической инфраструктуре и логистике РФ. С начала июля под прицелом украинских сил оказались российские системы ПВО, аэродромы и крымские подстанции, а также удалось поразить не менее 183 единиц «теневого флота».

На Путина надвигаются трудные месяцы. Специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов в разговоре с «24 Каналом» рассказал о действиях российских олигархов и надежде Путина.

Какие месяцы станут самыми трудными для Путина

Эскалация в российских тылах непосредственно влияет на внутриполитическую и экономическую ситуацию в России. Опасаясь, что Кремль отберет их состояние на дальнейшее финансирование боевых действий, российские олигархи уже вывели из страны десятки миллиардов долларов.

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И хотя представители российских элит вряд ли способны на радикальные действия, их шаги все равно системно подрывают авторитет диктатора. Пока ключевым фактором российского кризиса остается способность Украины сохранять высокую интенсивность атак на вражескую территорию.

«Если Украина после своих внутренних распрей сумеет, а судя по происходящему сейчас, ей это удается, продолжить удары по России, чтобы уничтожать ее логистику и способность поддерживать нормальные условия жизни, то постепенно в Кремле созреет заговор или усилится страх. Сейчас нашей внутренней враждой мы немного придали Путину уверенности. Это одна из очевидно негативных черт. В объективной реальности для него ничего не изменится, но с точки зрения его окружения появится там ощущение, что „может еще немного протянем“», — озвучил Богданов.

Эксперт считает, что временные иллюзии врага быстро развеются, а кадровые перестановки и перезагрузки правительства в Украине являются естественным демократическим процессом, который не остановит военное давление. Уже через несколько недель в России осознают, что удары по ее территории будут продолжаться.

Аналитик прогнозирует, что август, сентябрь и октябрь станут для российского руководства самым сложным периодом, когда Путину придется принимать критические решения на фоне растущего недовольства собственных элит.

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Война в Украине обращается против Путина — последние новости:

Напомним, массированные ракетные удары по Украине могут являться попыткой Владимира Путина отложить политически рискованное решение о новой волне мобилизации в России. По оценкам аналитика TVP World Стюарта Дауэлла, Кремль оказался перед выбором: объявлять мобилизацию или компенсировать проблемы на фронте усилением воздушных атак.

По данным экспертов CSIS, Россия теряет ежемесячно 30-34 тысяч военных, тогда как вербует лишь около 27 тысяч, что постепенно сокращает ее возможности на поле боя. Чтобы выиграть время, РФ полагается на свое главное преимущество — комбинированные удары баллистическими и гиперзвуковыми ракетами вместе с дронами.

Впрочем, попытки избежать мобилизации способом воздушного террора имеют свои пределы. Мобилизация в 2022 году вызвала значительное недовольство в РФ, поэтому Кремль все еще пытался привлекать контрактников, заключенных и наемников за большие выплаты. Однако, если уровень потерь российской армии в дальнейшем будет превышать темпы набора, властям РФ все равно придется вернуться к вопросу принудительного призыва.

Несмотря на заявления Москвы о «равноправном партнерстве» с Пекином, Россия все больше попадает в экономическую, технологическую и энергетическую зависимость от Китая. Как отмечает аналитик Никола Микович, эти отношения глубоко асимметричны: для РФ Китай стал главным экономическим партнером, тогда как российский рынок составляет лишь около 4% внешней торговли КНР.

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Москва продает Пекину газ по существенно заниженным ценам и зависит от китайского импорта — от автомобилей и электроники до обсуждения поставок нефтепродуктов после ударов по российским НПЗ. Оказавшись отрезанной от западных рынков после полномасштабного вторжения в Украину, Россия фактически перешла на геоэкономическую орбиту Китая и не имеет альтернативы этому направлению.

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