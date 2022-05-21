"Ждем новой мощной оборонной помощи": Зеленский поблагодарил Байдена за подписанный закон

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за подписанный закон о выделении Украине помощи на сумму 40 млрд долларов.

Украинский президент подчеркнул, что лидерство США, в частности президента Байдена, для Украины, которая сейчас воюет за демократию в мире, чрезвычайно важно.

Об этом глава Украины написал на странице Twitter.

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"Благодарю президента Байдена за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США, президента Байдена и американского народа в поддержке в борьбе против российского агрессора важно. Ждем новую мощную оборонную помощь. Сегодня она как никогда нужна", — написал глава государства.

Напомним, в четверг, 19 мая, Сенат США окончательно утвердил пакет военной и гуманитарной помощи Украине в размере 40 млрд. долларов. Да, 20 млрд долларов из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая бюджетная помощь и гуманитарная.

В субботу, 21 мая, президент США Джо Байден, ныне находящийся с визитом в Южной Корее, подписал закон о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Как говорится на сайте Белого дома, этот пакет помощи является самым большим, который Конгресс США одобрял за последние 20 лет.

Чем гордится президент: интервью Зеленского 21 мая – ТСН

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