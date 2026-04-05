Война в Иране / © Associated Press

Израиль готовится к возможным ударам по энергетической инфраструктуре Ирана, однако сейчас ожидает соответствующего одобрения со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

«Израиль готовится атаковать иранские энергетические объекты, но ждет разрешения от США», — заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны Израиля.

По его словам, в случае принятия решения такие удары могут быть осуществлены в ближайшее время.

«Любые подобные атаки, скорее всего, произойдут в течение следующей недели», — добавил он.

Ранее сообщалось, что недавние атаки Ирана на два американских истребителя, вероятно, ввели президента США Дональда Трампа в режим паники.

Мы ранее информировали, что утром 4 апреля была атакована Бушерская атомная электростанция — это единственная АЭС, действующая в Иране.