"Ждите нашего сигнала": полк Калиновского призвал белорусов освободиться от диктатуры и оккупации

Командир полка Кастуся Калиновского Денис Прохоров обратился к белорусскому народу после восстания в России. Эти события назвал события "началом конца тирании" и призвал граждан быть готовыми к освобождению Беларуси от диктатуры и оккупации.

Видео опубликовал полк Калиновского.

Денис Прохоров призвал не участвовать во внутреннем конфликте России и бороться за свое государство.

"Идеальные условия для уничтожения диктатуры приближаются. Это начало конца великой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте России, эта гражданская война нас не касается. Для белорусов важно другое — приближается время, когда перед вами будет выбор: выполнить преступный приказ или присягу, которую вы дали белорусскому народу. Мы имеем на территории Беларуси резерв, включающий действительных военных, военных запаса и обычных граждан, готовых действовать и спасать Беларусь от диктатуры и оккупации. Нам нужны люди для решительных действий", — говорится в заявлении полка Кастуся Калиновского.

Прохоров призвал белорусов быть готовыми вступать в отряды самообороны, а военных и резервистов — "ждать сигнала".

"Военные, резервисты, белорусы — ждите нашего сигнала. Время свободы приближается", — говорится в обращении.

Напомним, представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и безопасности и основатель 1-й отдельной десантно-штурмовой роты в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военнослужащим и предложил им объединиться с целью свержения режима Александра Лукашенко.

Также министерство иностранных дел Беларуси опубликовало обращение Совета безопасности страны на фоне мятежа в России частной военной компанией "Вагнер"

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