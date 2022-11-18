"Желать мира, а не просто перемирия": Папа Римский готов быть посредником между Украиной и РФ

Понтифик пытается найти решение войны в Украине через милосердие.
Папа Римский Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.
Об этом сообщает издание The Guardian.
На вопрос, верит ли он в возможность примирения Москвы и Киева, понтифик призвал "не сдаваться".
"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилия. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, который есть плод диалога", – сказал он.
Ранее папа Франциск осудил последнюю волну ракетных ударов по Украине, призвав к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации. При этом он снова не упомянул конкретно о России.
Кроме того, папа Франциск заявил, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща российскому народу.
А в воскресенье, 13 ноября, Франциск после мессы по случаю Всемирного дня бедных обратился с проповедью к прихожанам, цитируя Евангелие вперемешку с классиком русской литературы Федором Достоевским.
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