"Желать мира, а не просто перемирия": Папа Римский готов быть посредником между Украиной и РФ

Папа Римский Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Об этом сообщает издание The Guardian.

На вопрос, верит ли он в возможность примирения Москвы и Киева, понтифик призвал "не сдаваться".

"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилия. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, который есть плод диалога", – сказал он.

Ранее папа Франциск осудил последнюю волну ракетных ударов по Украине, призвав к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации. При этом он снова не упомянул конкретно о России.

Кроме того, папа Франциск заявил, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща российскому народу.

А в воскресенье, 13 ноября, Франциск после мессы по случаю Всемирного дня бедных обратился с проповедью к прихожанам, цитируя Евангелие вперемешку с классиком русской литературы Федором Достоевским.

Пришел в себя после ракетного обстрела: Папа Римский молится за пострадавших украинцев

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