“Желаю ему свободы”: жена Саакашвили впервые посетила его в грузинской больнице и заявила о разводе

Женщина заметила, что сейчас она оказалась психологически готова к встрече с Саакашвили.

Первая жена экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс посетила его в больнице, где политик находится под стражей. 54-летняя бывшая первая леди, которая, очевидно, официально до сих пор замужем за Саакашвили, поделилась главным выводом их встречи: больше они не вместе.

Об этом Сандра написала в Facebook.

“Мне понадобилось целых два года, прежде чем я оказалась психологически готова и достаточно уверенна, чтобы поехать и посетить Мишу в заключении. После длительной встречи и откровенного разговора я могу сказать, что мы больше не вместе», — сообщила Рулофс.

"Я желаю ему свободы, здоровья и счастья", — добавила она.

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