Желающий приз для Ким Чен Ина и "невидимая" рука Путина: КНДР заявляет об успешном запуске спутника-шпиона (фото, видео)

Третья попытка Пхеньяна последовала после того, как Россия пообещала поддержать космическую программу КНДР.

Северная Корея успешно запустила военный спутник-шпион в космос после того, как две предыдущие попытки не удались в течение 2023 года. Страны сообщили о нарушении резолюций ООН.

Об этом информирует BBC.

Это произошло после встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина в сентябре, где Москва предложила Пхеньяну помощь в реализации его космической программы.

Реакция Южной Кореи

Южная Корея заявляет, что еще не подтвердила, работает ли спутник. Но она считает, что Север получил помощь от России.

После запуска Южная Корея объявила, что возобновит наблюдение вдоль своей границы с Северной Кореей, тем самым сделав шаги по приостановке части соглашения, согласованного двумя странами в 2018 году, направленного на снижение военной напряженности.

Запуск спутника-шпиона, 22 ноября 2023 года/KCNA

Северокорейское государственное информационное агентство KCNA заявило, что спутник под названием Malligyong-1 "точно" вышел на орбиту, а лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском.

Ким Чен наблюдает за запуском спутника-шпиона, 22 ноября 2023 года/KCNA

Осуждение со стороны ООН

Запуск был осужден ООН, сохраняющей санкции против Северной Кореи из-за разработки ею ядерных ракет, и другими странами, включая Соединенные Штаты и Японию.

Генеральный секретарь ООН заявил: "Любой запуск [Северной Кореи] с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности".

Он повторил призыв в Северную Корею вернуться на путь денуклеаризации. Белый дом назвал этот шаг "дерзким нарушением" резолюций ООН, а премьер-министр Японии Фумио Кисида также осудил запуск, пролетевший над префектурой Окинава и дальше в направлении Тихого океана.

Предупреждение японского правительства для граждан

Правительство Японии на короткое время выпустило экстренное предупреждение, призвав жителей Окинавы укрыться в укрытиях. В понедельник, 20 ноября, Северная Корея заявила Японии, что намерена снова попытаться запустить свой спутник. В этом году она пыталась дважды и потерпела неудачу — в мае и августе.

Запуск спутника-шпиона, 22 ноября 2023 года/KCNA

Кисида осудил запуск "самым решительным образом" и заявил, что Северной Корее была подана жалоба: "Даже если целью является запуск спутника, использование технологии баллистических ракет является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это также очень серьезный вопрос, очень беспокоящий безопасность нашего народа”.

Третья попытка

Запуск состоялся раньше, чем ожидалось, за пределами девятидневного срока, о котором сообщил Пхеньян Японию. Он должен был начаться в среду, 22 ноября, и завершиться в 23:59 по местному времени (14:59 по Гринвичу) 30 ноября.

KCNA со ссылкой на северокорейское космическое агентство сообщило, что для операции был использован пусковой комплекс Сохе на северо-западе страны, недалеко от границы с Китаем.

Заявление Северной Кореи об успешном запуске спутника-шпиона пока не подтверждено. Если подтвердится, что ракета является шпионским спутником, это уже третья попытка Северной Кореи запустить такой спутник в этом году.

Ранее Япония заявила, что будет сотрудничать с Южной Кореей и США, чтобы "решительно призвать" Северную Корею не продолжать запуск, который, по их словам, нарушит резолюцию ООН.

Ким Чен Ын во время запуска спутника-шпиона, 22 ноября 2023 года/KCNA

Японская береговая охрана заявила, что в сообщении Пхеньяна указаны три морских зоны, где, как полагают, упадут обломки ракеты со спутником. Две из них находятся к западу от Корейского полуострова, а третья — к востоку от филиппинского острова Лусон.

Канг Хо Пил, главный директор по операциям Южнокорейского объединенного комитета начальников штабов, предупредил, что Сеул будет принимать "необходимые меры", если запуск состоится.

Желаемый приз для Кима

Спутник-шпион является желанным призом для северокорейского лидера Ким Чен Ина, поскольку он позволит ему отслеживать поступающие атаки и более точно планировать свои собственные.

Однако Совет Безопасности ООН запретил Пхеньяну запускать спутники, поскольку рассматривает их как повод для испытания ракетных технологий Северной Кореи.

Запуск спутника-шпиона, 22 ноября 2023 года/X (Twitter)

Южная Корея обнаружила обломки первого северного запуска в мае и заявила, что спутник не имел "никакого военного назначения". После неудавшейся второй попытки в августе космическое агентство Пхеньяна заявило, что попытается запустить спутник еще раз в октябре, но не сделало этого.

Президент России Владимир Путин в сентябре после встречи с Кимом предположил, что Москва может помочь Пхеньяну в создании спутников, но детали того, что было обещано, остались непонятными.

Ранее в этом месяце Южная Корея объявила о планах запустить свой спутник-шпион до конца ноября. Спутник будет выведен на орбиту ракетой американской компании SpaceX. Это первый из пяти спутников-шпионов, которые Сеул планирует запустить в космос до 2025 года.

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