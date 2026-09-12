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Железнодорожная авария: поезд сошел с рельсов — детали
Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Его эвакуировали вертолетом.
На севере Франции сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате аварии пострадали 44 человека.
Об этом сообщает Reuters.
Авария произошла около 19:30 по местному времени вблизи города Клеон. Поезд, следовавший по маршруту Руан — Кан, перевозил около 180 пассажиров.
Одного из пострадавших в критическом состоянии эвакуировали вертолетом.
Поезд сошел с рельсов после столкновения с неизвестным предметом. Французский железнодорожный оператор SNCF заявил, что в настоящее время ведется расследование причин аварии.
На месте аварии работало около 140 пожарных, которые помогали пассажирам и пострадавшим.
Напомним, в Польше на станции Варшава-Центральная, которая является ключевой в стране, произошла авария систем управления движением, из-за чего возникли перебои в железнодорожном движении и задержки поездов.