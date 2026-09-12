Инцидент произошел на севере Франции / © Associated Press

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На севере Франции сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате аварии пострадали 44 человека.

Об этом сообщает Reuters.

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Авария произошла около 19:30 по местному времени вблизи города Клеон. Поезд, следовавший по маршруту Руан — Кан, перевозил около 180 пассажиров.

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Одного из пострадавших в критическом состоянии эвакуировали вертолетом.

Поезд сошел с рельсов после столкновения с неизвестным предметом. Французский железнодорожный оператор SNCF заявил, что в настоящее время ведется расследование причин аварии.

На месте аварии работало около 140 пожарных, которые помогали пассажирам и пострадавшим.

Напомним, в Польше на станции Варшава-Центральная, которая является ключевой в стране, произошла авария систем управления движением, из-за чего возникли перебои в железнодорожном движении и задержки поездов.

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