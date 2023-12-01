Железнодорожная "Чернобаевка" от СБУ: в Бурятии снова взорвался поезд с топливом

Спрятаться от спланированных и эффективных акций Украины захватчикам не удается даже дома.

В России, а именно на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, разразился еще один поезд с топливом. Это второй этап спецоперации СБУ, цель которой вывести из строя эту транспортную артерию.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Подробности

По данным источников журналиста, этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют, в частности, для военной логистики.

Как уже отмечалось, первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северномойском тоннеле. После этого, чтобы продолжать движение, россияне стали использовать объездной путь. Он проходит через так называемый "Чертов мост".

"Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства", — заметил Цаплиенко.

В России интересные инциденты признают. Так, во вражеских телеграм-каналах говорится, что от взрыва загорелось 6 цистерн. Для того чтобы обуздать пожар, приехал даже пожарный поезд.

"Российским спецслужбам следует привыкать, что наши люди повсюду. Даже в далекой Бурятии", – подытожил Цаплиенко.

Напомним, СБУ устроила взрыв 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали в РФ – в Северномойском тоннеле им. Бессолово в Бурятии. Значительные повреждения получил железнодорожный путь, а также сгорели десятки цистерн с горючим. Россияне расследуют дело как теракт.

Читайте также: