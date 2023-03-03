Железнодорожная катастрофа в Греции: количество погибших возросло

Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции возросло до 57 человек. Около полусотни пострадавших госпитализированы.

Об этом сообщает Associated Press.

Спасатели продолжают искать погибших и выживших среди разрушенных вагонов. Они не исключают, что жертв будет еще больше.

Эта авария поездов самой - большая в истории Греции. 48 человек сейчас остаются госпитализированными, шестеро из них находятся в отделении интенсивной терапии. Большинство пострадавших госпитализированы в городе Лариса.

Напомним, столкновение поездов произошло в ночь на 1 марта в области Фесалия на севере Греции. Один направлялся из Афин в город Салоники, а второй — из Салоник в Ларису. Первоначально было известно о 16 погибших и 85 пострадавших. Большинство жертв – студенты, ехавшие с празднования карнавала.

Глава греческого профсоюза железнодорожников Яннис Дитсас заявил, что сигнализация на месте аварии не работала. Начальник станции отрицает свою причастность, но полиция его арестовала.. Еще два человека задержаны для допроса.

Ответственность за железнодорожную катастрофу взял на себя министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис. Он подал в отставку.

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