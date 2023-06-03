Железнодорожная катастрофа в Индии: количество жертв резко возросло (фото)

На месте ЧП работают спасатели и медики.
В индийском городе Баласор произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов, известно о гибели 288 пассажиров, еще около 900 человек получили ранения.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Сообщается, что во время инцидента, который произошел в 200 километрах от столицы штата Бхубанешвар, поезда двигались навстречу друг другу.
На месте крушения работают спасатели, медики и несколько пожарных подразделений. количество погибших может возрасти, поскольку спасательные команды продолжают поиски.
По данным агентства Press Trust of India, одним из столкнувшихся поездов был Coromandel Express, следовавший из Калькутты в Ченнаи.
Амитабх Шарма, представляющий железнодорожное министерство, заявил, что сошли с рельсов примерно 10-12 вагонов одного поезда. Обломки некоторых из поврежденных вагонов оказались на соседних колеях.
Перевернулись также около трех вагонов другого поезда.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что потрясен произошедшим и выразил соболезнования семьям погибших.
Справка:
Индия имеет одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, и аварии случаются часто, несмотря на то, что сменявшие друг друга правительства инвестировали сотни миллионов долларов в улучшение инфраструктуры.
Самая страшная железнодорожная катастрофа в Индии произошла в 1981 году, когда переполненный пассажирский поезд сошел с рельсов и упал в реку во время циклона в Бихаре, тогда погибли 800 человек.
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