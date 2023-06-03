Железнодорожная катастрофа в Индии: количество жертв резко возросло (фото)

В индийском городе Баласор произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов, известно о гибели 288 пассажиров, еще около 900 человек получили ранения.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что во время инцидента, который произошел в 200 километрах от столицы штата Бхубанешвар, поезда двигались навстречу друг другу.

На месте крушения работают спасатели, медики и несколько пожарных подразделений. количество погибших может возрасти, поскольку спасательные команды продолжают поиски.

В штате Одиша столкнулись два пассажирских поезда / Фото: Associated Press

По данным агентства Press Trust of India, одним из столкнувшихся поездов был Coromandel Express, следовавший из Калькутты в Ченнаи.

Амитабх Шарма, представляющий железнодорожное министерство, заявил, что сошли с рельсов примерно 10-12 вагонов одного поезда. Обломки некоторых из поврежденных вагонов оказались на соседних колеях.

Перевернулись также около трех вагонов другого поезда.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что потрясен произошедшим и выразил соболезнования семьям погибших.

Справка:

Индия имеет одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, и аварии случаются часто, несмотря на то, что сменявшие друг друга правительства инвестировали сотни миллионов долларов в улучшение инфраструктуры.

Самая страшная железнодорожная катастрофа в Индии произошла в 1981 году, когда переполненный пассажирский поезд сошел с рельсов и упал в реку во время циклона в Бихаре, тогда погибли 800 человек.

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