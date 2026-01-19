- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Железнодорожная катастрофа в Испании, возможен ответ ЕС на посягательство Трампа и взрывы в Украине: главные новости ночи 19 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 января 2026 года:
В южной Испании столкнулись скоростные поезда: по меньшей мере 21 погибший и десятки раненых Читать далее –>
ЕС готовит жесткий ответ США из-за заявлений Трампа о Гренландии — FT Читать далее –>
РФ ночью атаковала Украину: где были слышны взрывы Читать далее –>
В Саратове ночью раздалась серия взрывов — местные сообщают об атаке БпЛА Читать далее –>
В Одессе раздались взрывы: что произошло Читать далее –>