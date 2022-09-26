"Железный генерал": Залужный попал на обложку еженедельного журнала Time

Валерий Залужный попал на обложку еженедельного журнала Time. Номер вышел в свет 26 сентября.

Об этом издание написало на своей странице в соцсети.

Как стало известно, Валерий Залужный в военной форме изображён на фоне государственного флага Украины. Тема номера: "Генерал Валерий Залужный и способ ведения войны".

В самой же статье говорится, что главнокомандующий — один из ответственных, за выдержку и прогресс немногочисленной национальной армии. Кроме Залужного, речь также идет о ключевых офицерах, задействованных на разных направлениях: в частности, о командующем сухопутными войсками Украины, генерале Александре Сырском и главе военной разведки Кирилле Буданове.

Однако "лицом войны" издание называет Валерия Залужного и президента Владимира Зеленского.

"Его лицо вездесущее в украинских соцсетях. На одном широко распространенном фото "железный генерал" стоит на коленях перед матерью одного из своих солдат, которая плачет, склонив голову от горя перед гробом. В другом он улыбается, наблюдая за свадьбой одного из своих военнослужащих во время затишья в боях. У фан-каналов в Telegram есть сотни тысяч подписчиков, многие меняют свои профили на фотографию генерала с руками, составленными в форме сердца", – отмечается в статье.

Напомним, что Молдова может лишить гражданства лиц, которые пойдут воевать за Россию против Украины.

Читайте также: