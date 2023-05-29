"Железный купол" морского базирования: в Израиле провели успешные испытания ПРО

В Израиле протестовали морской "Железный купол".
В Израиле провели серию успешных испытаний системы противоракетной обороны "Железный купол" морского базирования для отражения различных воздушных угроз (в международной классификации называется C-Dome).
Об этом сообщает Vesty.co.il.
В рамках испытаний осуществлялись запуски ракет по учебным целям – с ракетного корвета "Маген" класса "Саар-6". Эти корветы принимает на вооружение ВМС ЦАХАЛа.
Серия испытаний включала в себя моделирование существующих и будущих угроз, с которыми корабли "Маген" могут столкнуться во время вооруженного конфликта (в том числе крылатых ракет и БПЛА).
В ходе испытаний C-Dome успешно идентифицировала и уничтожила БПЛА и крылатые ракеты. Кроме того, была проведена проверка новых технологий с целью повышения оперативной эффективности многоуровневых систем ПВО и ПРО на море и на суше.
"Железный купол" призван усилить оборонные возможности корветов "Маген" и повысить уровень защиты морских стратегических активов Израиля.
"Железный купол" морского базирования – это значительный шаг в развитии обороны страны, который обеспечивает преимущество на море и дает дополнительные оперативные возможности для борьбы с угрозами в морском пространстве", — сказал министр обороны Йоава Галанта.
Напомним, по мнению политолога, Владимиру Путину грозит серьезный кризис, связанный с предстоящими выборами президента России.
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