Железный купол не смог защитить Израиль от всех ракет: почему не выдержала одна из сильнейших ПВО

ППО Железный купол / © Associated Press

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Израиль имеет одну из самых современных в мире систем противовоздушной обороны. В частности, речь идет о многоуровневой архитектуре: «Железный купол» — для перехвата ракет малой дальности, «Праща Давида» — для баллистических и крылатых ракет, а система «Стрела» — для обезвреживания ракет за пределами атмосферы. Однако во время последней атаки со стороны Ирана эти средства оказались уязвимыми.

Об этом сообщило издание ЕІ Pais.

Во время недавней атаки Иран выпустил по Израилю более 400 ракет и несколько сотен дронов, в частности типы «Шахаб-3», «Эмад», «Хадж Касем» и «Фаттах-1». Часть из них попала по жилым районам и критической инфраструктуре: в Тель-Авиве, Хайфе.

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Почему ПВО Израиля не смогла все перехватить

Израильские системы перехватили около 90% целей. Эксперты указывают, что главной причиной прорывов стала перегруженность обороны. Иран применил тактику одновременного запуска разных типов ракет — это создает перегрузку, которой даже сложные системы не выдерживают.

Сидхарт Каушал из британского аналитического центра RUSI объясняет: «Ни одна система не предлагает безошибочной защиты, и если система насыщена достаточным количеством ракет, некоторые из них пройдут сквозь нее. Однако уровень успеха Ирана не так высок».

Почему укрытия не всегда спасают жизни

С 1992 года в Израиле каждое здание должно иметь укрытие или укрепленную комнату. Это часть общенациональной системы безопасности. Однако несколько человек погибли даже в таких помещениях. В частности, сообщалось о погибших в Петах-Тикве и Тамре, которые находились в укрытиях во время ударов.

Егошуа Калиский, старший научный сотрудник INSS, отметил, что ракеты Ирана несут боеголовки весом до 1000 кг и способны двигаться со скоростью более 7000 км/ч. В случае прямого попадания — даже укрытие не гарантирует полной безопасности.

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Военные источники отмечают, что безопасные комнаты остаются главным способом защиты гражданских. В то же время Дэн Пораз советник-посланник посольства Израиля в Испании заявил, что количество жертв могло быть выше, если бы не массовое соблюдение протоколов безопасности и эффективная система ПВО.

Стоит отметить, что после сообщений о задержках в работе системы оповещения власти сократили время предупреждения до 10 минут — именно столько летит ракета из Ирана.

Что известно о ПВО Израиля

Израиль на протяжении 15 лет создавал многоуровневую систему противовоздушной обороны, постоянно совершенствуя ее в соответствии с новыми угрозами. Основу составляет «Железный купол», который с 2011 года успешно уничтожает ракеты, запускаемые из Газы и южного Ливана. Уровень выше — система «Праща Давида», которая предназначена для перехвата ракет средней дальности. На самом высоком уровне действует система «Стрела», способная обезвреживать баллистические ракеты за пределами атмосферы. Недавно к арсеналу добавили еще и лазерную систему «Железный бин».

Впрочем, даже такая сложная оборонная структура не гарантирует полной защиты от иранских ракетных ударов. Специалисты отмечают, что «Железный купол» не справляется с некоторыми типами баллистических ракет, а хотя «Праща Давида» и «Стрела» и могут их уничтожать, количество доступных перехватчиков ограничено. В этом контексте наращивание присутствия американских эсминцев и потенциальная поддержка со стороны США свидетельствуют об опасности истощения израильских запасов вооружения.

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В прошлую пятницу Израиль атаковал иранские ядерные объекты. Впоследствии Тегеран нанес массированные удары, выпустив сотни ракет.

Напомним, издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного американского чиновника отметило, что Израилю заканчиваются запасы ракет-перехватчиков Arrow. Они играют важную роль в противодействии баллистическим ракетам дальнего радиуса действия со стороны Ирана.