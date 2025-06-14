"Железный купол" не выдержал?: главное об обмене ракетными ударами между Ираном и Израилем

Взрыв во время ракетных обстрелов в Тель-Авиве, Израиль. / © Associated Press

Реклама

На Ближнем Востоке разразился новый конфликт — Израиль и Иран обменялись мощными ракетными ударами. В СМИ сообщают, что израильтяне уничтожили ПВО Ирана и его ядерную инфраструктуру, тем временем в Израиле ночью был прилет по зданию министерства обороны в Тель-Авиве, а также прилеты по жилому сектору, в результате чего есть трое погибших гражданских.

ТСН.ua собрал все, что известно об обострении между Израилем и Ираном и выяснял, как это повлияет на Украину.

Иран атакует

За ночь, 14 июня, Иран запустил по Израилю уже 5 волн ракет и дронов. В результате обстрелов погибли по меньшей мере три человека, более 150 человек получили ранения.

Реклама

Один из них в тяжелом состоянии. Состояние остальных — от средней тяжести до легкого.

В общей сложности Иран выпустил по меньшей мере 150 ракет, часть из которых удалось перехватить.

Тем временем в Сети публикуют множество фото и видео последствий попаданий по Израилю, в том числе по админзданиям, где видны последствия разрушений.

Момент удару по штаб-квартирі Міністерства оборони Ізраїлю в Тель-Авіві

Наслідки іранських атак по Тель-Авіву

Купол не справился?

Украинцы в Сети задались вопросом, а где знаменитый израильский «Железный купол» (израильская система ПВО).

Реклама

© Associated Press

«Железный купол» Израиля не выдерживает удара: в стране уже есть прилеты», — писало западное агентство Clash Report.

Экс-нардеп Борислав Береза объяснил, что баллистику сбивают не Железным куполом, а системами ПВО Хец (חץ‎) и Thaad.

Удары Израиля по Израилю

Израильские ВВС заявили, что в ночь на субботу нанесли серию ударов по оборонным объектам в Тегеране.

«Эти удары имеют оперативное и национальное значение. Мы повредили и будем продолжать повреждать стратегические объекты и враждебные источники знаний», — заявил командующий ВВС Израиля, генерал-майор Томер Бар, передает CNN.

Реклама

По словам Бара, самолеты ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей, включая инфраструктуру зенитно-ракетных комплексов.

«Впервые с начала войны, в более чем 1500 километрах от территории Израиля, ВВС Израиля нанесли удар по оборонным массивам в районе Тегерана», — добавил он.

«Хотя пятничные удары выглядели чрезвычайно целенаправленными, также поступали сообщения о жертвах среди гражданского населения (в Иране — Ред.)», — отметили в CNN.

Также в пятницу, 13 июня, Израиль нанес удар по иранским ядерным объектам.

Реклама

Израильская военная операция, развернувшаяся против ядерных объектов, ракетных баз, ученых и военных генералов Ирана, стала результатом восьми месяцев интенсивной тайной подготовки. Целью, по словам премьера Биньямина Нетаньяху, является «устранение» ядерного и баллистического потенциала Ирана».

Сам Нетаньяху обратился к народу Ирана, призывая гражданских граждан «подняться и высказать свою позицию».

Нетаньяху сказал по-персидски три слова: «женщина», «жизнь», «свобода», которые были лозунгом антиправительственных протестов в Иране.

Он заявил, что «народ Ирана и народ Израиля были друзьями со времен Кира Великого». Заметим, что царь Кир Великий разбил вавилонян в 6 веке до нашей эры и позволил евреям возвратиться из изгнания в Палестину.

Реклама

В пятницу израильские военные заявили об убийстве трех высших должностных лиц в армии Ирана и его ядерной программе.

Иранские СМИ сообщают об убийстве двух высокопоставленных военных чиновников: заместителя начальника разведки и заместителя начальника операций Генерального штаба вооруженных сил.

Последствия для Украины

На фоне взаимных ракетных ударов между Израилем и Ираном выросли цены на нефть. Именно это может увеличить доходы РФ от продаж топлива, что улучшит способность Кремля финансировать войну, отмечают в Институте изучения войны (ISW).

Журналист Виталий Портников также считает, что России сейчас очень выгодно, чтобы Израиль уничтожил объекты нефтеперерабатывающей промышленности Ирана, потому что это будет способствовать увеличению цен на нефть.

Реклама

«Таким образом, это позволит России продолжать войну в Украине и готовиться к новым войнам еще очень много лет», — сказал журналист в эфире «Эспрессо».

По словам Игоря Семиволоса, исполнительного директора Центра ближневосточных исследований, вспышка новой войны на Ближнем Востоке может ощутимо сказаться на Украине. Как именно читайте по ссылке.