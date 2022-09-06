"Железный занавес" опускается: Еврокомиссия согласовала предложение о полной остановке упрощенного визового режима с РФ

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь его должен утвердить Европейский совет.

В случае одобрения Евросоветом новые правила пересечения границы с ЕС для россиян вступят в действие с понедельника, 12 сентября.

Об этом во время пресс-конференции сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоганссон во вторник, 6 сентября.

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"Россия продолжает нарушать международное право своими незаконными военными действиями, совершая жестокости против украинцев и подрывая европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Эти действия нарушают фундаментальные принципы, на которых было заключено Соглашение об упрощении визового режима, и противоречат интересам ЕС и его государств-членов. Сегодняшнее предложение свидетельствует о сильном и едином ответе ЕС. В скором времени мы рассмотрим дополнительные указания, чтобы обеспечить усиленную проверку визовых заявлений и пересечения границы гражданами России, не ограничивая себя от российских диссидентов и гражданского общества", — сказала она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя соответствующее решение, подчеркнула, что со страной-террористом РФ "не может быть никакого бизнеса".

"С Россией не может быть обычного бизнеса. Мы предлагаем полностью остановить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима и не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных украинских территориях. Упрощение визового режима – это признак доверия, полностью разрушенного захватнической войной России", — отмечается в посте политике.

Они могут быть необычными как с Россией.



Мы намерены полностью поддерживать EU Visa Facilitation Agreement and no to recognise Russian passports issued in occupied regions.



Visa facilitation is token of trust, which Россия's war of aggression ha completely shattered — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2022

Что это значит для граждан РФ:

Визовый сбор станет дороже – он вырастет с 35 до 80 евро.

Сроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев.

Долгосрочных и многократных виз станет значительно меньше или вообще не будет.

Страны ЕС планируют выдавать визы исключительно на срок поездки.

Отметим, это решение является компромиссным, поскольку многие страны-члены ЕС заявляли, что если россиянам не приостановят выдачу виз, то они сделают это в одностороннем порядке.

Напомним, ранее Financial Times писало, что ЕС планирует приостановить упрощенный визовый режим с Россией из-за военной агрессии против Украины.

Визы россиянам в ЕС: какими будут новые ограничения

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