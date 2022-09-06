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"Железный занавес" опускается: Еврокомиссия согласовала предложение о полной остановке упрощенного визового режима с РФ

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"Железный занавес" опускается: Еврокомиссия согласовала предложение о полной остановке упрощенного визового режима с РФ

Фото: Associated Press

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь его должен утвердить Европейский совет.

В случае одобрения Евросоветом новые правила пересечения границы с ЕС для россиян вступят в действие с понедельника, 12 сентября.

Об этом во время пресс-конференции сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоганссон во вторник, 6 сентября.

"Россия продолжает нарушать международное право своими незаконными военными действиями, совершая жестокости против украинцев и подрывая европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Эти действия нарушают фундаментальные принципы, на которых было заключено Соглашение об упрощении визового режима, и противоречат интересам ЕС и его государств-членов. Сегодняшнее предложение свидетельствует о сильном и едином ответе ЕС. В скором времени мы рассмотрим дополнительные указания, чтобы обеспечить усиленную проверку визовых заявлений и пересечения границы гражданами России, не ограничивая себя от российских диссидентов и гражданского общества", — сказала она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя соответствующее решение, подчеркнула, что со страной-террористом РФ "не может быть никакого бизнеса".

"С Россией не может быть обычного бизнеса. Мы предлагаем полностью остановить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима и не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных украинских территориях. Упрощение визового режима – это признак доверия, полностью разрушенного захватнической войной России", — отмечается в посте политике.

Что это значит для граждан РФ:

  • Визовый сбор станет дороже – он вырастет с 35 до 80 евро.
  • Сроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев.
  • Долгосрочных и многократных виз станет значительно меньше или вообще не будет.
  • Страны ЕС планируют выдавать визы исключительно на срок поездки.

Отметим, это решение является компромиссным, поскольку многие страны-члены ЕС заявляли, что если россиянам не приостановят выдачу виз, то они сделают это в одностороннем порядке.

Напомним, ранее Financial Times писало, что ЕС планирует приостановить упрощенный визовый режим с Россией из-за военной агрессии против Украины.

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