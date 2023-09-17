Железный занавес опускается: в Госдуме РФ предлагают закрыть границы с ЕС

В РФ обиделись на страны Европы, которые не позволили пропускать авто на российских номерах.

В Госдуме РФ отреагировали на запрет стран Европы не пропускать авто на российских номерах. В ответ депутаты предлагают закрыть границы с ЕС.

С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передают пропагандистские издания.

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Он заявил, что для РФ "не будет неожиданностью", если еще ряд европейских стран запретят въезд российских авто.

"Я думаю, нам тоже нужно будет принимать меры, допустим, закрыть границу с этими странами, не обеспечив ни транзит, ничего, никаких средств. Я думаю, нужно делать ряд экономических шагов в любом случае. Пусть это и будет направлено во вред нашим интересам, но жестко поднимать тарифы на эти страны, а наши бизнесмены пусть ищут другие рынки сбыта. Надо делать все возможные политические и экономические шаги в ответ на эти действия этих стран", — сказал депутат.

Добавим, что на этой неделе ряд стран Европы ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Это Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша.

Напомним, первыми странами, запретившими пропускать авто на российских номерах, были страны Балтии. В частности, Литва будет конфисковать автомобили с российской регистрацией, которые будут въезжать в страну.

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