"Железный занавес" опустится: Россия готовится отключить Интернет по всей стране — СНБО

В последнее время в России все чаще фиксируются отключения Интернета под предлогом защиты россиян от ударов украинских БПЛА. Скорее всего, власти готовятся полностью отключить Интернет.

Об этом говорится в разъяснении Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

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"С 25 по 30 января мобильный Интернет выключался в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Впрочем, это не помешало дрону нанести поражение предприятию "Невский мазут". 30 января зафиксирован массовый сбой работы Интернета по всей России. На самом деле основной причиной перебоев с Интернетом в РФ может быть проверка механизмов перехода в "суверенный Интернет", — говорится в сообщении.

Отмечается, "Роскомнадзор" уже отчитался об установлении в сетях провайдеров "комплекса противодействия угрозам".

"17 марта в России состоятся "президентские выборы". Несмотря на заявления пропаганды о всенародной поддержке путина, массовые протесты в башкирии и якутии показали уязвимость системы. Чтобы предотвратить возможные протесты и дополнительно "закрутить гайки" после "выборов" вероятность массового отключения Интернета в РФ очень высокой", — считают в СНБО.

Напомним, 29 января ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на так называемые "президентские выборы" 2024 года.

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