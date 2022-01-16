Жена хотела выполнить последнюю волю мужа: везла тело на похороны и попала в ДТП

Жена хотела выполнить последнюю волю мужа: везла тело на похороны и попала в ДТП

Мужчину хотели похоронить на малой родине.

В России в ДТП погибла женщина, которая хотела выполнить последнюю волю умершего мужа.

Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

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Женщина везла тело мужа селение в Иркутской области из Кемеровской области. По ее словам, мужчина хотел, чтобы его похоронили на малой родине.

Гроб с телом усобшего доставили в аэропорт в Иркутске. Оттуда к месту захоронения ее вез микроавтобус-катафалк. По дороге к месту захоронения он столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла жена умершего, его сестра, находившиеся в салоне, и водитель микроавтобуса.

По словам водителя фуры, автомобиль агентства ритуальных услуг выехал на встречную полосу. Почему, неизвестно. Правоохранители открыли уголовное производство по этому делу.

Как сообщалось, возле села Сосновка, что под Новосибирском, на 20-градусный мороз горе-мать выбросила собственного младенца. Девочке было всего 3 дня. К удивлению, девочка выжила. Впоследствии ее срочно доставили в больницу. Там осмотрели и сочли полностью здоровой.

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