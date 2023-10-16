"Жена и пятеро дочерей на смерть раздавлены": история отца, который ищет сына в развалинах Афганистана после землетрясения

Более недели, когда сильное землетрясение разрушило его село на северо-западе Афганистана, Нур Ахмад продолжает изнурительные поиски своего пятилетнего сына.

Житель Афганистана Нур Ахмад не знал, где искать. Несколько дней после того, как мощное землетрясение сравняло с землей его деревню в Афганистане, он обыскивал район в поисках своей семьи. Он рыл под завалами, которые когда-то были их домом. Он прочесывал травматологические кабинеты в областной больнице. Он дважды обыскал каждый мешок для трупов в морге.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала The New York Times о мужчине, который потерял свою семью из-за землетрясения, но надеется найти сына.

"Искра надежды"

Он нашел свою жену и пятерых маленьких дочерей — всех раздавленных насмерть. Но его 5-летнего сына Сардара нигде не было. Сейчас, лежа под импровизированной палаткой у того, что когда-то был его домом, 40-летний Ахмад разрывается между непостижимой болью от потери семьи и крохотной искрой надежды, что где-то, каким-то образом, его сын все еще может быть жив.

"Я просто умоляю Бога", — сказал он.

Сардар — одна из сотен людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести более недели после первого из серии разрушительных землетрясений, потрясших северо-запад Афганистана. Семьи, отчаянно ищущие ответы, остались в мучительной неопределенности, стремясь найти путь вперед.

Victor J. Blue/The New York Times

В результате землетрясения — самого смертоносного в Афганистане за последние десятилетия — погибли около 1300 человек и еще 1700 получили ранения, большинство из которых проживали лишь в нескольких селах, расположенных в пустыне вдоль границы с Ираном. То, что когда-то было кучками домов из сырцового кирпича, расположенных между склонами холмов, превратилось в груды пыли, импровизированные палатки и свежевыкопанные могилы.

Живые или мертвые?

Как и Ахмад, многие мужчины в этих селах были в Иране, работая поденщиками, когда произошли землетрясения. Вернувшись домой, они увидели, что их семьи и соседи разбросаны. Некоторые остались на месте, чтобы разбирать завалы, в то время как раненые были доставлены в больницы и клиники. Остальные искали убежища в домах родственников неподалеку.

Прошло несколько дней, прежде чем многие мужчины воссоединились со своими семьями. Но больше недели после первого землетрясения Ахмад и десятки других все еще отчаянно искали. Здесь не берут отпечатки пальцев и не проводят анализы ДНК, чтобы помочь семьям найти своих пропавших без вести близких. Вместо этого они в значительной степени предоставлены сами себе.

Для многих невозможность ответить на такой элементарный вопрос, как живые или мертвые их близкие, лишь усиливает чувство бессилия, которое они испытывали, когда земля содрогалась под ними.

"Для этих людей это хуже, чем если бы они знали, что их родственники погибли", — сказала Фрешта Якуби, исполнительный директор Организации постоянной помощи в Афганистане, группа, которая помогает семьям, пострадавшим от землетрясений.

"Если вы не знаете судьбу своих близких, вам кажется, что вы умираете ежесекундно, что у вас есть рана, которая не может зажить", — добавила она.

"Жена была моей опорой"

Ахмад провел всю свою жизнь в деревне Сея Ааб. Он ходил в начальную школу неподалеку, а потом начал ездить в Иран на заработки, когда ему было 16 лет, или, как он сам говорит, "еще до того, как у меня появилась борода". По его словам, он присоединился к десяткам мужчин из села на два-три месяца, собирая, а затем продавая металлолом в окрестностях Тегерана. Он зарабатывал около 200 долларов в месяц.

Похороны ребенка в деревне Сея Ааб. Около 1300 человек погибли в результате серии землетрясений, произошедших на северо-западе Афганистана. Victor J. Blue/The New York Times

В 18 лет он женился на Фатиме, которую знал с детства. Она была его опорой, способной успокоить Ахмада, когда он переживал из-за денег или страдал от боли из-за старой травмы, полученной в автокатастрофе.

«Каждый раз, когда я не чувствовал себя расслабленным, она подходила и массировала мои плечи, – рассказывает он. – За последние 22 года она никогда не жаловалась. Ни разу”.

Он ненавидел покидать ее и детей, но в деревне и окрестностях не было работы. Поездка в Иран позволила ему обеспечить их достаточным количеством пищи и, по его словам, поехать в больницу в случае необходимости.

Каждый раз, когда он возвращался домой, его встречали с радостью. Фарахназ и Шукрия, две его самые непоседливые дочери, прыгали вокруг него, засыпая его поцелуями. Его 65-летняя мать всегда трижды обходила его вокруг, проверяя, не похудел ли он.

"Я говорил: "Ты моя мать, это я должен тебя проверять", — говорит Ахмад.

Землетрясение наголову разрушило его село

Это была изнурительная, но стабильная жизнь. Вот чуть больше недели назад, на окраине Тегерана, ему позвонил другой мужчина из Сэя Ааб и сообщил, что в селе произошло сильное землетрясение. Он бросился искать машину, чтобы перевезти его через границу в Афганистан. Он звонил Фатиме десятки раз. Она не отвечала.

Ахмад приехал в село поздно вечером на следующий день, когда солнце низко висело над холмами. Села уже не было.

Он начал неистово копать у места, где стоял его дом. Он позвал соседей, чтобы они помогли ему экскаватором. Он спрашивал каждого: где была Фатима? Где его дети? В ответ он получал только пустые взоры. После нескольких часов копания он подумал, что, возможно, их спасли и отправился в ближайшую больницу в городе Герат.

Victor J. Blue/The New York Times

Боль от потери

Там он ходил из палаты в палату, проверяя отделения интенсивной терапии, детское и родильное отделение. Затем, с ямой глубоко в животе, он пошел в морг.

И там он нашел 14-летнюю Фарахназ. Ее лицо было чистым, словно она спала, но жизнь оставила ее карие глаза – те, которые он всегда считал похожими на его собственные.

“Я начал целовать ее. Я подумал: «Слава Богу, по крайней мере, она не страдает», — сказал Ахмад.

Далее он нашел 6-летнюю Шукрию. Затем 12-летнюю Шахназ. Он не узнал ее избитого лица, пока его двоюродный брат не указал ему на два передних зуба, висевших дольше других.

После Шахназа была 10-летняя Джина, его жена. Его мать. И его самая молодая, 9-месячная Амина, жизнь которой была такой короткой, что он едва успел ее узнать.

Горе было более чем ошеломляющим. Стоя в морге, он чувствовал, что мир разрушился.

В поисках сына

Затем он вспомнил: Сардар, его сын. Худощавый 5-летний мальчик, которого всегда любили старшие сестры.

Ахмад еще раз оглядел тела. Он побежал через больницу. Муж попросил своих выживших соседей копнуть глубже землю на месте, где стоял его дом, и проверить ближайшие клиники. Его мысли обратились к вопросам, которые теперь поглощали его.

Выжил ли Сардар каким-то образом? Сидел ли он под флуоресцентным белым светом в другой больнице, думая, где его отец? Или кто-то ошибочно забрал его тело, думая, что это их собственный мальчик, и похоронил его где-нибудь в другом селе? Или его, никем не востребованного, бросили в братскую могилу?

Почти неделю, прошедшую с тех пор, как он впервые посетил морг, Ахмад все еще ищет ответы на эти вопросы. По его словам, пока он не найдет Сардара, он застрянет в этом подвешенном состоянии, словно оказавшись между живыми и мертвыми.

«Я не знаю, жив мой сын или мертвый, – сказал он. – Я не знаю своего будущего. Я вообще ничего не знаю”.

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