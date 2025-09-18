Бриджит и Эмманюэль Макроны / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с женой Брижит намерены подать в американский суд фотографические и научные подтверждения женского пола первой леди. Их адвокат сообщил, что документы станут частью иска о клевете против правой инфлюенсерши Кэндис Овенс, которая распространяла утверждение, что Брижит якобы родилась мужчиной.

Об этом сообщает BBC.

Со своей стороны, представители Овенс подали ходатайство об отклонении дела.

Адвокат супругов Макрон — Том Клер отметил, что для Брижит эти слухи стали «невероятно болезненными» и стали «отвлекающим фактором» для президента Франции.

«Я не хочу сказать, что это как-то выбило его из колеи. Но, как и любому человеку, который балансирует между карьерой и семейной жизнью, когда твоя семья под атакой, это истощает. И он не защищен от этого только потому, что является президентом страны», — отметил адвокат.

По словам Клера, в процессе будут представлены «экспертные показания научного характера». Хотя пока юрист не раскрывает их суть, он подчеркнул: пара готова доказать «как в общем, так и конкретно», что эти обвинения являются ложными.

«Это невероятно неприятно — осознавать, что придется подвергать себя необходимости предоставлять такие доказательства. Это процесс, через который ей придется пройти очень публично. Но она готова. Она твердо решила сделать все необходимое, чтобы восстановить правду. Если этот дискомфорт и неприятные ощущения, связанные с тем, что она откроется таким образом, — это цена за восстановление истины и остановку этой лжи, она на 100% готова взять это бремя на себя», — рассказал Клэр.

Когда у него спросили, будут ли представлены в суде фотографии Брижит во время беременности и воспитания детей, адвокат подтвердил, что такие снимки существуют и будут предоставлены с соблюдением всех процессуальных норм.

Слухи о том, что Бриджит Макрон — мужчина: что об этом известно

Бывшая комментаторша консервативного медиа Daily Wire Кэндис Овенс, у которой миллионы подписчиков в соцсетях, неоднократно заявляла, что Брижит Макрон якобы является мужчиной. В марте 2024 года Овенс даже заявила, что поставит свою «полную профессиональную репутацию» на эту версию.

Кэндис Овенс, которая утверждает, что Бриджит Макарон на самом деле является мужчиной / © Associated Press

Само утверждение берет начало в маргинальных Интернет-сообществах, а распространенным оно стало после видео французских блогеров Амандины Руа и Наташи Рей на YouTube в 2021 году.

В 2024 году супруги Макрон выиграли суд во Франции против Руа и Рей за клевету. Однако в 2025-м апелляционный суд отменил решение, сославшись на свободу слова (а не на правдивость утверждений). Супруги оспаривают это решение.

В июле Макроны подали иск против Овенс в США, обвинив женщину в том, что она «проигнорировала все достоверные доказательства, которые опровергали ее утверждения, предоставляя платформу известным конспирологам и доказанным клеветникам».

К слову, в мае французские СМИ обсуждали видео, на котором Бриджит Макрон, вероятно, дала пощечину своему мужу. Инцидент произошел во время их визита во Вьетнам, когда супруги выходили из самолета. В Елисейском дворце сначала назвали видео подделкой, а потом объяснили, что момент был вырван из контекста. Сам Макрон отрицал конфликт, заявив, что это была лишь шутка между супругами.