Жена Навального обвинила Путина в убийстве мужчины: как отреагировали в Кремле

В Кремле отреагировали на заявление вдовы российского оппозиционера Юлии Навальной о том, что президент-диктатор Владимир Путин причастен к смерти ее мужа Алексея.

Об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Он назвал безосновательными по обвинению Юлии Навальной. Мол, у администрации Путина нет комментариев на этот счет.

"Конечно, это абсолютно голословные, грубые обвинения в адрес главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная буквально несколько дней назад овдовела, я оставлю это без комментариев", – высказался Песков.

Отреагировал спикер Кремля и на слова Навальной о том, что тело ее мужа могут не выдать семье, чтобы скрыть следы какого-то яда. По его словам, с этим заявлением он якобы не знаком. Впрочем, она также называется безосновательной, а также ничем не подкрепленной и не подтвержденной».

Он заявил, что Россия не будет отвечать на запросы ЕС о проведении международного расследования обстоятельств смерти Алексея Навального.

Напомним, 16 февраля стало известно, что Алексей Навальный скончался в российской колонии. Ему вроде бы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики не смогли помочь.

Представители российского оппозиционера сделали официальное заявление, что Навального убили 16 февраля в 14:17 по местному. В частности, Юлия Навальная сообщила, что знает "из-за чего конкретно Путин убил Алексея".

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