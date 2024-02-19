Жена Навального сделала громкое заявление о смерти оппозиционера

Юлия Навальная – супруга погибшего российского оппозиционера Алексея Навального – заявила, что будет продолжать бороться против режима Путина.

Об этом пишет BILD.

"Я буду продолжать дело Алексея Навального. Буду продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая объяла нас и не отпускает. Я прошу разделить со мной ярость", — сказала Юлия .

Кроме того, Навальная добавила, что команда ФБК откроет детали убийства политика.

"Мы знаем, за что конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы вскоре вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и о том, кто именно и как именно совершил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица", — отметила Навальная.

Что известно о смерти Навального

16 февраля в управлении ФСИН РФ заявили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Политику стало плохо после прогулки, и он потерял сознание. По данным УФСИН РФ, были осуществлены реанимационные мероприятия, не давшие положительных результатов.

Во многих городах России прошли акции памяти русского оппозиционера Алексея Навального. В частности, в Москве задержали около 50 человек.

Тело российского оппозиционера Алексея Навального не отдают его семье. В следственном комитете отметили, что сделают это только после окончания проверки, рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан отметил, что лечил Навального в 2020 году, и у него не было никаких проблем, свидетельствующих о проблемах с сосудами.

Издание Bild сообщало, что Навальный, отбывавший наказание в колонии, скончался накануне обмена.

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