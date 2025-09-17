Жена Навального сообщила, что на самом деле произошло с ее мужем

Российский политик Алексей Навальный / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Вдова российского политика Алексей Навального — Юлия заявила, что ее мужа отравили в колонии в феврале 2024 года.

Об этом Юлия Навальная сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Навальной, к выводу об отравлении ее мужа пришли две лаборатории, которые анализировали биологические материалы, которые удалось получить и переправить за границу.

Реклама

«Несколько месяцев назад я узнала, что результаты получены, и уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексея отравили. А дальше я не знаю, что делать. Гражданин России убит. Убит на территории России. Вся доказательная база также находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет», — говорится в заметке вдовы политика.

Напомним, что по версии российских властей, смерть Навального наступила вследствие естественных причин.

В то же время возглавляемая ранее Навальным организация «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовала фото камеры, где умирал политик. На нескольких снимках видна рвота с красной жидкостью, напоминающей кровь.

Фото камеры, где умер Алексей Навальный / © ФБК

Команда Навального обнародовала восстановленную хронологию событий дня его смерти, составленную из показаний пяти работников колонии ИЧ-3 в поселке Харп. По этим данным, утром 16 февраля 2024 года Навальный жаловался на боль в ноге. Около 12:10 его вывели на прогулку во двор, где мужчине стало плохо и он присел. После этого политика вернули не в медчасть, а в камеру №16.

Реклама

В камере, по словам сотрудников, на которых ссылаются соратники, у Навального началась рвота, появилась сильная боль в груди и животе, а затем — судороги. Один из работников колонии запер дверь и наблюдал за происходящим.

Скорую вызвали только в 13:25 — примерно через 40 мин. после ухудшения состояния политика. Врачи зафиксировали смерть в 14:23.

Напомним, 16 февраля 2024 года стало известно, что Навальный умер в российской колонии. Политику якобы стало плохо во время прогулки и он потерял сознание. Медики не смогли спасти мужчину.

В смерти Навального жена обвинила президента России Владимира Путина, но в Кремле ожидаемо отвергли такие обвинения, назвав их безосновательными.

Реклама

Причиной смерти Навального могло быть повторное отравление, заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев, который ранее расследовал первое отравление политика «Новичком». Грозев считает, что это могло быть продолжением предыдущей попытки убийства.