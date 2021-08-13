Жена передала "змеиную ДНК": в США мужчина убил своих маленьких детей двух из-за ужаса перед рептилоидами

Жена передала "змеиную ДНК": в США мужчина убил своих маленьких детей двух из-за ужаса перед рептилоидами

Он считает, что дети должны были вырасти чудовищами.

Американец убил своих малолетних детей, поскольку верил в конспирологические теории рептилоидах.

Об этом информирует NBC со ссылкой на данные расследования.

Мэтью Тейлора Коулмена обвинили в убийстве двухлетнего сына и 10-месячной дочери. Детей убили на прошлой неделе в Мексике, а потом их отец был задержан при возвращении в США.

40-летний мужчина на допросе сознался сотрудникам ФБР, что совершил убийство с помощью ружья для подводной охоты. По его словам, он убил детей, поскольку они должны были вырасти настоящими чудовищами. Мол, его жена передала им свою "змеиную ДНК". Мужчина назвал убийство единственным способом, чтобы спасти мир.

Суд постановил, что обвиняемый останется под стражей без права освобождения под залог.

Рептилоиды — вымышленная раса человекоподобных рептилий, представители которой чаще всего изображаются как существа, имеющие внеземное происхождение, наделенные интеллектом и способностью принимать облик человека.

Рептилообразные персонажи фигурируют в мифологиях различных народов мира, в художественных произведениях жанров фантастики и научной фантастики, уфологических текстах, в различных теориях заговора, современных городских легендах и в массовой культуре. Ящероподобные пришельцы из космоса якобы захватили власть над человечеством, а самые влиятельные люди на Земле, включая королеву Великобритании и различных президентов США, на самом деле являются рептилоидами. Идеи о рептилоидах не имеют подтверждений.

Ранее в США мать убила двух детей из-за "голосов в голове".

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