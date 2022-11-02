Жена пресс-секретаря Путина получила миллионы рублей из бюджета РФ на ледовое шоу в оккупированном Луганске

Мюзикл во временно оккупированном Луганске должен состояться до 28 февраля 2023 года.

Жена пресс-секретаря Владимира Путина, олимпийская чемпионка РФ Татьяна Навка, получит почти 14,5 млн рублей за показ ледового мюзикла "Руслан и Людмила" во временно оккупированном Луганске.

Об этом сообщает telegram-канал The Moscow Times.

Канал отмечает, что этот проект получил грант от президентского фонда культурных инициатив, который раздал миллиард рублей тем, кто поддерживает войну и "интеграцию" оккупированных территорий Украины.

Мюзикл во временно оккупированном Луганске должен состояться до 28 февраля 2023 года.

"Шоу, основанное на сказке Александра Пушкина, должно способствовать "восстановлению единого культурного и языкового пространства", – уверены организаторы.

Отмечается, что роль Людмилы исполняет олимпийская чемпионка РФ Алина Загитова.

Напомним, стало известно, что Путина уже готовят к новому президентскому сроку. В Кремле надеются, что до президентских выборов в России война против Украины будет закончена.

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