Жена президента США впервые в истории проведет заседание Совбеза ООН
Это будет первый случай, когда заседание Совбеза возглавит супруга действующего президента США.
Первая леди США Мелания Трамп 2 марта будет председательствовать на заседании Совбеза ООН.
Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
По его словам, именно в этот день Соединенные Штаты переберут на себя ротационное председательство в Совбезе.
Ожидается, что это будет первый случай, когда заседание Совбеза возглавит супруга действующего президента США. Обычно такие встречи проводит посол страны-представителя или высокопоставленный чиновник.
«Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совбезе — в первый же день председательства Америки в совете. Сделаем ООН снова большой!» — написал Уолтц.
В офисе первой леди уточнили, что ее выступление будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и укреплении мира в мире.
В ходе заседания планируется обсуждение вопросов образования, технологий, мира и безопасности.
Ранее сообщалось, что первая леди США лично отчиталась об успешной операции по спасению детей, которых принудительно разлучили с родителями и вывезли на территорию России.
Мы ранее информировали, что Мелания Трамп ведет переговоры с командой российского диктатора Путина.