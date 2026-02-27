ТСН в социальных сетях

Мир
36
1 мин

Жена президента США впервые в истории проведет заседание Совбеза ООН

Это будет первый случай, когда заседание Совбеза возглавит супруга действующего президента США.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп 2 марта будет председательствовать на заседании Совбеза ООН.

Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

По его словам, именно в этот день Соединенные Штаты переберут на себя ротационное председательство в Совбезе.

Ожидается, что это будет первый случай, когда заседание Совбеза возглавит супруга действующего президента США. Обычно такие встречи проводит посол страны-представителя или высокопоставленный чиновник.

«Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совбезе — в первый же день председательства Америки в совете. Сделаем ООН снова большой!» — написал Уолтц.

В офисе первой леди уточнили, что ее выступление будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и укреплении мира в мире.

В ходе заседания планируется обсуждение вопросов образования, технологий, мира и безопасности.

Ранее сообщалось, что первая леди США лично отчиталась об успешной операции по спасению детей, которых принудительно разлучили с родителями и вывезли на территорию России.

Мы ранее информировали, что Мелания Трамп ведет переговоры с командой российского диктатора Путина.

36
