Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп 2 марта будет председательствовать на заседании Совбеза ООН.

Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

По его словам, именно в этот день Соединенные Штаты переберут на себя ротационное председательство в Совбезе.

Ожидается, что это будет первый случай, когда заседание Совбеза возглавит супруга действующего президента США. Обычно такие встречи проводит посол страны-представителя или высокопоставленный чиновник.

«Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совбезе — в первый же день председательства Америки в совете. Сделаем ООН снова большой!» — написал Уолтц.

В офисе первой леди уточнили, что ее выступление будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и укреплении мира в мире.

В ходе заседания планируется обсуждение вопросов образования, технологий, мира и безопасности.

Ранее сообщалось, что первая леди США лично отчиталась об успешной операции по спасению детей, которых принудительно разлучили с родителями и вывезли на территорию России.

Мы ранее информировали, что Мелания Трамп ведет переговоры с командой российского диктатора Путина.