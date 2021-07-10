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Жена убитого президента Гаити сделала первое заявление после нападения

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Жена убитого президента Гаити сделала первое заявление после нападения

Женщину спасли врачи.

Первая леди Гаити Мартин Моиз, жена убитого президента, сделала свое первое публичное заявление о нападении на их резиденцию.

Слова женщины приводит издание Haiti 24.

Женщина подтвердила, что нападение было работой наемников, которые вошли в резиденции президентской четы и убили ее мужа, он не успел сказать ни слова. "Я жива, но потеряла своего мужа", — сказала она.

Моиз уверяет, что миссией наемников было убить президента и его семью за его флагманские проекты — дороги, питьевая вода, референдум и выборы. "Наемники убили президента, другие наемники хотят убить его мечту и его видение страны", — заявила первая леди.

Напомним, громкое убийство главы государства на Гаити произошло в ночь на 7 июня. Впоследствии местные силовики сообщили, что президент страны убили иностранные наемники. Группа состояла из 26 колумбийцев и еще двух американцев гаитянского происхождения. Трех ликвидировали, еще 15 — под стражей, а остальных до сих пор ищут.

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