Жених и невеста в одно время попали в две разные авиакатастрофы: как так произошло (фото)

В Италии влюбленные мужчина и женщина попали в две разные авиакатастрофы.

Об этом пишет Daily Mail.

30-летний Стефано Пирилли и его 22-летняя невеста Антониетта Демаши отправились в город Турин разными сверхлегкими самолетами, чтобы попасть на встречу с друзьями.

Стефано и Антониетта / Фото: dailymail.co.uk

Двухместный Tecnam P92 Echo Super, на борту которого находился Стефано, разбился в Сан-Хиллио. Воздушное судно, на котором летела Антониетта, также упало близ Бусано – в 40 км оттуда.

Невесты в один день попали в две разные авиакатастрофы / Фото: dailymail.co.uk

Мужчина не пострадал, в то время как его невеста получила травму таза. Ее доставили в больницу.

Невесты в один день попали в две разные авиакатастрофы / Фото: dailymail.co.uk

Стефано сказал: "Это был первый опыт полета Антониетты, и мне очень жаль, что так произошло. День начался так красиво, и это закончилось тем, что мы оба упали в отдельных летательных аппаратах. Нам повезло, что мы не погибли и наши мысли с пилотами, получившими ранения".

Невесты в один день попали в две разные авиакатастрофы / Фото: dailymail.co.uk

Мужчина также рассказал, что причиной двух катастроф стали погодные условия: "Начался туман, температура упала, а затем наступила внезапная ночь. Мы пропустили взлетно-посадочную полосу около 100 метров, мне удалось выйти из обломков и вытащил другого пилота. Мне удалось позвонить в службу чрезвычайных ситуаций, а потом я пытался позвонить Антониетте, но ответа не последовало, а потом пожарные появились и сказали, как это безумно, поскольку это была их вторая авария самолета. Я бросился непосредственно в больницу и с тех пор был там, просто надеюсь, что Антониетту и Паоло скоро выпишут".

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Напомним, в Аргентине пассажирский самолет снесло бешеным ветром со взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно нуждается в ремонте.

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