Жених расстрелял на своей свадьбе жену, тещу и гостей – фото

В Таиланде жених на своей свадьбе убил четырех человек, прежде чем покончить с собой.

Об этом пишет Daily Star.

Стрельба произошла 25 ноября в районе Ван Нам Кхиео в 23:25. Свадебная вечеринка 29-летнего Чатуронга Суксука и 44-летней Канчаны Пачунтуэк состоялась в частном доме.

По сообщению Bangkok Post, гости, по всей видимости, заметили, что Чатуронг, бывший рейнджер и паралимпийский спортсмен, был недоволен, о чем они впоследствии сообщили следователям. Местные СМИ сообщили, что во время свадьбы пара поругалась, в результате чего Чатуронг направился к своей машине, чтобы взять пистолет.

Чатуронг Суксук / Фото: ViralPress

Он начал стрелять, убив свою невесту, а также ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру. Двое других гостей были ранены так называемыми "шальными" пулями. Оба были доставлены в больницу, но один из них, 50-летний мужчина, скончался от травм.

Канчана Пачунтуэк / Фото: ViralPress

По данным полиции, пара прожила вместе три года, прежде чем решила пожениться. По неподтвержденным данным, он чувствовал себя неуверенно из-за разницы в возрасте со своей невестой, хотя полиция подчеркнула, что это лишь предположение.

Полиция заявила, что Чатуронг "в то время был в состоянии сильного алкогольного опьянения". Мотив остается непонятным, хотя утверждается, что оружие и боеприпасы были приобретены законно.

Предполагается, что после стрельбы Чатуронг направил пистолет на себя и моментально умер.

Жених на своей свадьбе убил четырех человек / Фото: ViralPress

В прошлом году он выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх в Индонезии. Мужчина потерял ногу во время службы в военизированном подразделении легкой пехоты, патрулирующем границы Таиланда.

Напомним, сыновья отдали своему больному отцу почку и печень. Органы мужчины отказали два года назад.

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