Жених расстрелял на своей свадьбе жену, тещу и гостей – фото

Затем он совершил самоубийство.
В Таиланде жених на своей свадьбе убил четырех человек, прежде чем покончить с собой.
Об этом пишет Daily Star.
Стрельба произошла 25 ноября в районе Ван Нам Кхиео в 23:25. Свадебная вечеринка 29-летнего Чатуронга Суксука и 44-летней Канчаны Пачунтуэк состоялась в частном доме.
По сообщению Bangkok Post, гости, по всей видимости, заметили, что Чатуронг, бывший рейнджер и паралимпийский спортсмен, был недоволен, о чем они впоследствии сообщили следователям. Местные СМИ сообщили, что во время свадьбы пара поругалась, в результате чего Чатуронг направился к своей машине, чтобы взять пистолет.
Он начал стрелять, убив свою невесту, а также ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру. Двое других гостей были ранены так называемыми "шальными" пулями. Оба были доставлены в больницу, но один из них, 50-летний мужчина, скончался от травм.
По данным полиции, пара прожила вместе три года, прежде чем решила пожениться. По неподтвержденным данным, он чувствовал себя неуверенно из-за разницы в возрасте со своей невестой, хотя полиция подчеркнула, что это лишь предположение.
Полиция заявила, что Чатуронг "в то время был в состоянии сильного алкогольного опьянения". Мотив остается непонятным, хотя утверждается, что оружие и боеприпасы были приобретены законно.
Предполагается, что после стрельбы Чатуронг направил пистолет на себя и моментально умер.
В прошлом году он выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх в Индонезии. Мужчина потерял ногу во время службы в военизированном подразделении легкой пехоты, патрулирующем границы Таиланда.
Напомним, сыновья отдали своему больному отцу почку и печень. Органы мужчины отказали два года назад.
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