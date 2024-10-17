Жених трагически погиб на глазах у любимой в день свадьбы: что произошло и последнее фото супругов

В США жених был трагически застрелен в день своей свадьбы на глазах у новоиспеченной жены после ссоры с "совершенно незнакомым мужчиной".

Об этом сообщает Mirror US.

37-летний Тайрек Бертон был смертельно ранен во время собственного свадебного банкета в Barber Park Events Center в Гринсборо, штат Северная Каролина, в субботу, 12 октября.

Полиция была вызвана на место происшествия около 20:50 и нашла Тайрека на автостоянке с многочисленными огнестрельными ранениями. Несмотря на все усилия спасателей, он трагически погиб в результате полученных ранений на месте происшествия.

Члены семьи рассказали, что Тайрек, отец четырех дочерей, ненадолго отлучился с места проведения свадьбы, чтобы что-то забрать, когда его преследовал мужчина, обвинивший его в том, что он подрезал его на дороге. Свидетели сообщили, что подозреваемый вступил в конфликт с Тайреком, требуя сказать, кто обогнал его на ближайшем знаке "Стоп".

После короткого спора мужчина открыл огонь, убив Тайрека на глазах у его жены.

"Мой брат совсем не знал этого мужчину, они никогда не встречались. Он не знает, как его зовут. Они никогда не жали друг другу руки. Это был совершенно случайный незнакомец, и он хладнокровно застрелил его", — сказала сестра Тайрека Бриттани Бертон. "Это должен был быть один из самых счастливых моментов его жизни, а он превратился в нечто трагическое".

Тайрек Бертон с женой / Фото: GoFundMe

После стрельбы нападающий все еще находится на свободе, полиция ведет активные поиски и расследование. Подозреваемые не обнаружены, и детективы без устали работают над раскрытием событий, приведших к этому ужасному преступлению.

"Увидел что-то – скажи что-нибудь. Это очень просто", — сказала Бриттани. "Камеры на дверных звонках совпадают с описанием. Детективы уже там. И я тоже".

Семья Бертонов рассказала, что Тайрек прожил со своей женой десять лет и был преданным отчимом для ее двоих детей. Они помнят его как человека, чье наследие будет определяться его любовью и непреклонной преданностью своей семье.

На странице GoFundMe, созданной родственницей Тайрека Кейшей Саттерфилд, рассказывается эта неистовая история: "В субботу 12 октября в 2024 году мой двоюродный брат женился на любимом человеке в один из самых счастливых дней своей жизни, который трагически оборвался из-за агрессии на дороге, закончившейся стрельбой из огнестрельного оружия. Он был любимым мужем, отцом четырех прекрасных девочек, братом и другом, известным своей щедростью и заразительной улыбкой. Неожиданная потеря может повлечь за собой огромный стресс и давление на семью. Ваше пожертвование поможет покрыть расходы и поддержать семью Тайрека в это тяжелое время. Пожалуйста, помогите нам обеспечить его семью необходимым уходом".

Напомним, 39-летняя мама скончалась, оказавшись в ловушке в своей постели. Она задохнулась.

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