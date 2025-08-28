ТСН в социальных сетях

Мир
558
1 мин

Жених умер на собственной свадьбе: что произошло

23-летний житель Турции стал жертвой стрельбы на собственной свадьбе.

Жениха убили на свадьбе

Жениха убили на свадьбе / © Pixabay

В Турции 23-летний жених не пережил день собственной свадьбы из-за ранений, полученных во время стрельбы.

Об этом сообщает The Guardian.

Али К. был ранен родственницей новоиспеченной жены. Она начала стрелять, когда молодожены возвращались с церемонии бракосочетания домой, и случайно попала в жениха. Мужчина скончался от полученных ран.

Женщину задержали — в ее саду обнаружили два пистолета без лицензии.

Как отмечает издание, стрельба на свадьбах распространена в северном регионе Турции как праздничная традиция.

Напомним, в Мексике вооруженная банда убила одного и ранила двоих гостей, ворвавшись на свадебную вечеринку, когда невеста собиралась бросить свой букет.

558
