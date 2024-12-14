Женщин в Иране могут приговорить к смертной казни за нарушение "законов морали" — The Guardian

Женщины в Иране могут быть приговорены к смертной казни или получить к 15 годам заключения, если не подчинятся новым обязательным "законам морали", вступающим в силу на этой неделе.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно новым законам, строгие наказания угрожают тем, кто "пропагандирует наготу, непристойность, раскрытие или неправильную одежду".

Статья 37 нового закона предусматривает, что за пропаганду непристойности или "плохой одежды" среди иностранных субъектов, включая международные СМИ и организации гражданского общества, грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 15 000 долларов.

Иранские власти могут применить смертную казнь к лицам, чьи правонарушения будут признаны "коррупцией на земле" (термин, используемый иранскими властями для обозначения различных правонарушений, в том числе касающихся исламской морали).

Правозащитники, в частности Amnesty International, заявляют, что этот пункт закона позволяет приговаривать к смертной казни женщин, отправляющих свои видео зарубежным СМИ или "иным образом участвующих в мирном активизме".

Напомним, в Иране арестовали девушку в нижнем белье на улице.

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