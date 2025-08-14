Женщина 20 лет отсидела в тюрьме из-за ошибочного приговора: какую компенсацию ей предлагают

Кэтлин Фолбиг, которая 20 лет провела в тюрьме из-за ложного приговора в связи со смертью четырех собственных детей / © Associated Press

В Австралии власти одного из штатов предложили женщине компенсацию в 2 млн австралийских долларов (54 млн 358 тыс. грн) за то, что она 20 лет провела в тюрьме из-за ошибочного приговора в связи со смертью четырех собственных детей.

Об этом сообщает Independent.

58-летнюю Кэтлин Фолбиг в 2003 году осудили за убийство троих детей и непреднамеренное убийство четвертого. В 2023 году ее помиловали и освободили после того, как независимое следствие представило новые научные доказательства, что смерти могли произойти из-за естественных причин или генетической мутации.

Генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Майкл Дейли сообщил 14 августа, что правительство штата осуществило ex gratia-выплату после «тщательного рассмотрения» обращения Фолбиг в июле 2024 года. Такой платеж является добровольным и не базируется на юридической обязанности.

Адвокат женщины Рани Рего заявила, что сумма является «глубоко несправедливой и оскорбительной», поскольку не соответствует уровню страданий ее клиентки.

«Предложенная сумма — это моральное оскорбление, крайне недостаточное и этически недопустимое. Система снова подвела Кэтлин Фолбиг», — сказала адвокат.

Она также призвала провести расследование, чтобы выяснить, как именно определили размер компенсации.

По словам Рего, ее подзащитная потеряла не только всех детей, но и два десятилетия жизни, и до сих пор испытывает последствия пережитой психологической травмы.

Дети, которым было от 19 дней до 18 месяцев, умерли в период с 1989 до 1999 года.

Суд в 2003 году признал Фолбиг виновной, основываясь на версии обвинения, что она задушила каждого ребенка, несмотря на отсутствие прямых физических доказательств. Ей назначили 40 лет заключения, впоследствии сокращенных до 30 лет с минимальным сроком в 25 лет до возможного условного освобождения.

Тогдашняя пресса называла Фолбинг «самой ненавистной женщиной Австралии» и «монстром-матерью».

Расследование в 2019 году подтвердило ее вину, однако повторное слушание под руководством бывшего главного судьи Томаса Батгерста в 2022 году пришло к выводу, что существуют веские сомнения в справедливости приговора.

К слову, в Германии экс-заключенного, которого признали невиновным после 13 лет заключения, требуют оплатить почти 100 тыс. евро за питание и проживание в тюрьме. Мужчина провел за решеткой 4916 дней из-за ложного обвинения в убийстве, которое впоследствии признали, вероятно, несчастным случаем. После освобождения он рассчитывал на компенсацию в 750 тыс. евро, а взамен сам получил счет.