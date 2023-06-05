Женщина больше года отказывалась от лечения тяжелого недуга и попала в тюрьму

Это третий за последние 20 лет случай в США, когда пришлось требовать судебный приказ о задержании потенциально заразного пациента.

Женщину из штата Вашингтон, которая больше года отказывалась от приказа судьи об изоляции или лечении от инфекционного туберкулеза, взяли под стражу.

Об этом сообщает New York Times.

Арест произошел почти через три месяца после того, как на нее был выдан гражданский ордер.

Имя женщины не было разглашено работниками здравоохранения, в судебных документах она была идентифицирована по инициалам VN.

В заявлении департамента здравоохранения заявили, что женщину доставили в тюрьму округа Пирс, где ее поместят в комнату, "специально оборудованную для изоляции, тестирования и лечения".

"Мы надеемся, что она выберет спасительное лечение, которое ей необходимо для лечения туберкулеза", — говорится в заявлении.

Департамент здравоохранения распорядился изолировать пациентку еще в январе 2022 года – после того, как у нее диагностировали туберкулез. Чиновники больше года работали с ее семьей и членами общины, пытаясь убедить ее пройти лечение, но она отказалась подчиниться. В марте 2023 года округ получил ордер на гражданский арест для его принудительного содержания.

В департаменте заявили, что этот случай стал лишь третьим за последние 20 лет, когда пришлось требовать судебный приказ о задержании потенциально заразного пациента, отказавшегося от лечения.

Непонятно, почему женщина отказалась от изоляции или лечения. Однако ее адвокат Сара Тоффлемайр утверждала, что женщина отказалась от лечения, поскольку она не понимает, что происходит.

Согласно законодательству штата Вашингтон, медицинские работники обязаны сообщать о случаях заболевания и работать с пациентами, чтобы убедиться, что они получают лечение в случае активных случаев заболевания.

Напомним, на севере Израиля 60-летний мужчина заразился опасной бактерией после купания в джакузи и отдыха в сауне. Выиграв судебный иск против владельца заведения, он получит более 1 миллиона шекелей (почти $170 тысяч) в качестве компенсации.

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