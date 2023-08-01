Женщина больше года притворялась врачом и даже выписывала рецепты

В США арестовали женщину по подозрению в том, что она выдавала себя врачом и выписывала рецепты.

Об этом пишет CNN.

62-летней Марии Макберни было предъявлено обвинение в нелицензированной медицинской практике, подделке документов, мошенничестве с медицинскими страховками и трем пунктам обвинения в распространении контролируемого опасного вещества.

По данным прокуратуры округа Оушен, ее преступления произошли, когда она издавала рецепты и притворялась медицинской работницей более года.

Макберни, подозреваемая в мошенничестве, лечила пациентов в Shore Medical Associates в Нью-Джерси, США, в течение 15 месяцев с марта 2022-го по июнь 2023 года, используя имя и лицензию своей родственницы как предполагаемое прикрытие.

Мария Макберни / Фото: Ocean County Jail

По данным прокуратуры, она прописывала больным лекарства, выписанные на имя ее родственницы, в том числе для контролируемых опасных веществ.

Макберни была арестована и заключена под стражу в тюрьму округа Оушен.

Она ждет слушания по делу о своих преступлениях после того, как несколько подразделений правоохранительных органов объединились, чтобы разоблачить мошенницу.

Вероятно, она прописывала пациентам, посещавшим медицинский центр, лекарства, в состав которых входили опасные вещества.

Следователи обнаружили несколько рецептов, выписанных на имя Алмазон-Кондит, а также несколько страховых требований и счетов, также представленных в то время, когда родственница Макберни не могла посещать своих пациентов.

Напомним, ранее 60-летняя экс-полицейская украла на работе более миллиона долларов и отдала их любимому-мошеннику. Она общалась с ним на сайте знакомств.

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