ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

Женщина больше не может ходить и говорить после популярной косметической процедуры: что произошло

Женщина сделала операцию по увеличению ягодиц, из-за чего она потеряла возможность ходить.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Женщина больше не может ходить после операции

Женщина больше не может ходить после операции

Женщина из США борется за свою жизнь после «бразильской подтяжки ягодиц», которая предусматривает удаление жира с бедер, живота и других участков с помощью липосакции, а затем введение его в ягодицы.

Об этом пишет mirror.co.uk

Операция Дайдис Пен Гарсес была якобы проведена неквалифицированным хирургом, и через несколько недель после нее у нее произошла тромбоэмболия легочной артерии, которая вызвала серьезные повреждения мозга. По словам ее мужа Хорхе Фернандеса, из-за этого 50-летняя женщина не может ходить и говорить.

Муж рассказал: «Она больше никогда не будет разговаривать, ходить или есть самостоятельно».

Бразильская подтяжка ягодиц, известная как BBL, предполагает забор жира из бедер, живота и других участков с помощью липосакции перед его введением в ягодицы. Гарсес, которой процедуру провели в Майами, штат Флорида, утверждает, что ее не проинформировали о рисках, связанных с операцией. Также ее семья обвиняет хирурга в некомпетентности.

Сейчас семья женщины судиться с клиникой, где проходила операция.

Напомним, женщина скрыла от мужа, что является трансгендером

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie