Женщина больше не может ходить и говорить после популярной косметической процедуры: что произошло

Женщина больше не может ходить после операции

Женщина из США борется за свою жизнь после «бразильской подтяжки ягодиц», которая предусматривает удаление жира с бедер, живота и других участков с помощью липосакции, а затем введение его в ягодицы.

Об этом пишет mirror.co.uk

Операция Дайдис Пен Гарсес была якобы проведена неквалифицированным хирургом, и через несколько недель после нее у нее произошла тромбоэмболия легочной артерии, которая вызвала серьезные повреждения мозга. По словам ее мужа Хорхе Фернандеса, из-за этого 50-летняя женщина не может ходить и говорить.

Муж рассказал: «Она больше никогда не будет разговаривать, ходить или есть самостоятельно».

Бразильская подтяжка ягодиц, известная как BBL, предполагает забор жира из бедер, живота и других участков с помощью липосакции перед его введением в ягодицы. Гарсес, которой процедуру провели в Майами, штат Флорида, утверждает, что ее не проинформировали о рисках, связанных с операцией. Также ее семья обвиняет хирурга в некомпетентности.

Сейчас семья женщины судиться с клиникой, где проходила операция.

