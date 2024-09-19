Женщина четыре часа боролась с огромным питоном, пытавшимся ее убить – фото

В Таиланде спасли женщину после четырехчасового нападения питона.

Об этом сообщает Metro.

64-летняя Арром Арунрой после ужина мыла посуду в своей кухне, когда почувствовала внезапную боль в правом бедре. Она посмотрела вниз, думая, что ее укусил варан, но увидела массивного четырехметрового питона, который полз по ее ноге.

Арром запаниковала и попыталась оттянуть голову питона от себя. Однако она упала, что позволило 20-килограммовому зверю плотно обхватить ее туловище.

Женщина боролась более двух часов, прежде чем ее крики наконец-то услышал сосед, который вызвал полицию в ее дом в Самут Пракане 17 сентября. К моменту прибытия офицеров после 22:00 питон нападал на нее уже около четырех часов.

На кадрах видно, как раненая Аррома беспомощно сидит на земле, а сетчатый питон сжимает ее талию и туловище.

Питон напал на женщину / Фото: ViralPress

Арром срочно доставили в больницу для лечения, куда приехали ее родственники. Женщина рассказала: "Я работаю экономкой в детской больнице в Бангкоке. Мы с мужем много лет снимали эту комнату, но в прошлом году он умер. С тех пор я живу одна. Я боялась, что питон меня убьет, поэтому кричала во всю глотку, пока меня не услышал прохожий. Я никогда в жизни не была так напугана. Змея просто не отпускала меня. Я уверена, что она ждала, когда я умру, чтобы съесть меня. Поэтому я просто молилась и делала все возможное, чтобы остаться в живых".

Волонтеры-спасатели оказали обессиленной Арром первую медицинскую помощь. После приступа удушья ее руки побледнели и онемели, а на ноге были раны, куда питон вонзил свои клыки.

Питон напал на женщину / Фото: ViralPress

Полицейский начальник рассказал: "Местом происшествия была одноэтажная арендованная квартира с пятью комнатами, расположенными рядом друг с другом. В четвертой комнате, где жила жертва, дверь была закрыта. Полиция и спасатели услышали ее слабые крики изнутри, поэтому мы выломали дверь, чтобы спасти ее. То, что мы увидели, шокировало нас. Пожилую женщину сжимал огромный питон, который, по-видимому, весил более 20 кг. Мы использовали все возможные инструменты, чтобы попытаться освободить ее от него. Нам понадобилось более 30 минут, чтобы вытащить змею. Затем ее отпустили обратно в лес".

Сетчатый питон встречается по всему Таиланду, но редко нападает на человека. Этот вид меньше, чем в других странах, таких как Индонезия и Малайзия. Они неядовиты, но убивают свою добычу, оглушая ее укусом, прежде чем обернуться вокруг нее и раздавить до смерти.

Напомним, 12-летний мальчик убил 200-килограммового медведя, чтобы спасти своего отца. Папа и сын проводили время на охоте.

Читайте также: