Женщина четыре года жила с трупами своих родителей, которых она отравила

Молодая женщина, злоупотребляя добротой своих родителей, тратила их деньги, накапливая большие долги по кредитным картам.

Жительница городка Грейт-Баддоу близ Челмсфорда (графство Эссекс, Великобритания) Вирджиния Маккалоу на протяжении четырех лет прятала в доме тела своих родителей, которых она убила. Соседям она сообщила, что на пенсии они переехали жить на побережье.

Об этом ужасающем преступлении сообщает BBC.

Почему супругов пенсионеров не искали

"Шторы всегда были задвинуты, и нельзя было увидеть, есть ли кто-нибудь в доме", — рассказал изданию Фил Сарджент, который в течение 20 лет жил в соседнем доме с семьей Маккалоу.

Семейный врач супругов Маккалоу порой выражал беспокойство из-за того, что долго не видит своих подопечных. Но их дочь каждый раз находила оправдание их отсутствия, отменяя визиты от их имени.

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По удобному для нее стечению обстоятельств именно в это время в Британии был введен карантин из-за пандемии коронавируса.

Впоследствии подозрения по поводу судьбы пенсионеров возникли у Алана Томсона, владельца компании, которая сдавала супругам Маккалоу в аренду телевизор. После телефонного звонка их дочь внезапно отказалась от него от имени родителей.

Когда сотрудники Томсона пришли, чтобы забрать телевизор, Вирджиния не впустила их в дом и вынесла аппарат на порог, к входной двери.

Обнаружили в доме

В сентябре 2023 года в полицию Эссекса поступил звонок от службы попечительного совета графства Эссекс, сотрудники которой обеспокоились судьбой своих подопечных.

Тогда выяснилось, что 70-летний Джон Маккалоу, преподаватель бизнес-исследований на пенсии, был смертельно отравлен. Его тело убийца держала в тайнике из пеноблока и одеял.

Труп его 71-летней жены Лоис был спрятан в спальных мешках и одеялах в шкафу на верхнем этаже дома. Эксперты установили, что женщину били молотком и резали ножом, но также ее отравили медикаментами.

Когда в сентябре 2023 года в дом пришли полицейские, Вирджиния была спокойной и сказала, что "знала, что этот день когда-нибудь наступит".

"Я заслуживаю того, что будет дальше, то есть приговор, потому что это правильно, и это, возможно, даст мне немного покоя", — добавила она.

Почему дочь убила своих родителей

Как оказалось, молодая женщина, злоупотребляя добротой своих родителей, жила в их доме и тратила их деньги, накапливая большие долги по кредитным картам на их имена.

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Поддельные письма показали, что Маккалоу обманывала своих родителей, убеждая их, что они потеряли деньги из-за мошенничества. На самом деле эти деньги тратила она.

В общей сложности Маккалоу получила финансовую выгоду от убийства своих родителей в размере 149 697 фунтов стерлингов – учитывая их пенсии, кредитные карты и продажу активов.

На суде также стало известно, что она потратила 21 тысячу фунтов стерлингов на азартные игры в интернете с 2019 по 2023 год.

В пятницу 36-летнюю Виргинию Маккалоу суд Челмсфорда приговорил к пожизненному заключению за убийства, с минимальным сроком лишения свободы 36 лет.

Напомним, ранее немецкая прокуратура предъявила обвинение в убийстве двух украинок супругам из города Зандгаузен в земле Баден-Вюртемберг. 44-летняя женщина и 43-летний мужчина совершили преступление ради похищения младенца.

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