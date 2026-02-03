Женщина чуть не потеряла зрение из-за контактных линз: почему так случилось (фото)

Линзы / © iStock

Жительница Великобритании потеряла зрение на один глаз из-за неправильного использования контактных линз, боль от поражения она сравнила с родами.

Об этом со ссылкой на рассказ пострадавшей и медиков сообщает UNILAD.

Речь идет о 36-летней медсестре Кэти Керрингтон из графства Эссекс. По ее словам, проблемы со зрением у нее обнаружили еще в 16 лет, после чего она начала носить очки. В 17 лет женщина перешла на ежедневные одноразовые контактные линзы, чтобы избежать неудобств, связанных с очками, которые, по ее словам, часто терялись или ломались, особенно во время активного образа жизни.

Несмотря на то, что выбранные ею линзы предназначались исключительно для одноразового использования, Кэррингтон призналась, что с подросткового возраста начала нарушать правила их ношения. Сначала она иногда не снимала линзы после вечеринок, а со временем это переросло в привычку — женщина могла носить их без перерыва по несколько дней, а затем и недель.

«Я вела себя безответственно и неправильно пользовалась контактными линзами», — рассказала она. По ее словам, иногда она не меняла линзы по одной-две недели, снимая их только тогда, когда глаза становились очень сухими. Причиной такого отношения она назвала удобство и страх просыпаться утром с плохим зрением.

Критическое состояние наступило в августе 2025 года. Кэррингтон рассказала, что однажды утром проснулась с сильной болью и обильным слезотечением, а уже на следующий день боль стала невыносимой. По ее словам, ощущения были «хуже, чем во время родов». Она полностью потеряла зрение на правый глаз.

Медики, по словам пациентки, не могли сразу спрогнозировать, восстановится ли ее зрение. Эта неопределенность стала для женщины серьезным психологическим ударом. Керрингтон, мать четверых детей, призналась, что находилась в глубокой депрессии, боясь, что больше не сможет видеть, как растут ее дети.

Она отметила, что даже повседневные действия стали для нее чрезвычайно сложными. В частности, ей было трудно готовить пищу, резать продукты или даже налить смесь для младенца — жидкость разливалась из-за отсутствия зрительного контроля. Женщина добавила, что чувствовала потерю независимости, несмотря на то что пострадал только один глаз.

© Unilad

© Unilad

Впоследствии зрение в правом глазу постепенно восстановилось. После этого Кэррингтон решила полностью отказаться от ношения контактных линз. Она подчеркнула, что признает собственную ответственность за произошедшее, но при этом подчеркнула, что ранее не осознавала всех рисков, связанных с неправильным использованием линз.

Женщина призвала других пользователей контактных линз внимательно соблюдать рекомендации и изучать возможные последствия. По ее словам, долгое время ей казалось, что подобное не может случиться именно с ней, поскольку она годами нарушала правила без немедленных осложнений. Теперь, отметила Кэррингтон, ее главным приоритетом стало сохранение собственного здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач-офтальмолог объяснял, когда и как носить однодневные контактные линзы.