Женщина чуть не умерла на глазах у дочери после инъекции для похудения (фото)

В Британии 45-летняя женщина и мать двоих детей Мишель Сворд чуть не умерли после инъекции для похудения. Женщине стало плохо на глазах у ее ребенка.

Об этом сообщает Daily Mail.

Через 15 минут после введения препарата у нее начала кружиться голова, она неоднократно теряла сознание.

Дочь нашла свою мать в бессознательном состоянии на диване и сразу вызвала скорую помощь. Бригада медиков доставила Мишель в больницу.

Мишель Сворд в карете скорой помощи после инъекции для похудения/Фото: Daily Mail

Британка чудом избежала смерти – позже она узнала, что в шприце был не обещанный препарат для похудения, а чистый инсулин. Уровень сахара в ее крови упал сразу до опасной отметки – 0,6 ммоль/л.

Врачи сообщили, что она ввела до18 единиц инсулина.

"Все замедлилось. Все, о чем я могла думать, было: "Что я сделала? Что будет с детьми?", — вспоминает Мишель.

Напомним, женщина получила космический счет в ресторане из-за публикации фото еды в Сети – что произошло.

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