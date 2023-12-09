Женщина чуть не умерла на глазах у дочери после инъекции для похудения (фото)

Женщине стало плохо сразу после укола для похудения.
В Британии 45-летняя женщина и мать двоих детей Мишель Сворд чуть не умерли после инъекции для похудения. Женщине стало плохо на глазах у ее ребенка.
Об этом сообщает Daily Mail.
Через 15 минут после введения препарата у нее начала кружиться голова, она неоднократно теряла сознание.
Дочь нашла свою мать в бессознательном состоянии на диване и сразу вызвала скорую помощь. Бригада медиков доставила Мишель в больницу.
Британка чудом избежала смерти – позже она узнала, что в шприце был не обещанный препарат для похудения, а чистый инсулин. Уровень сахара в ее крови упал сразу до опасной отметки – 0,6 ммоль/л.
Врачи сообщили, что она ввела до18 единиц инсулина.
"Все замедлилось. Все, о чем я могла думать, было: "Что я сделала? Что будет с детьми?", — вспоминает Мишель.
Напомним, женщина получила космический счет в ресторане из-за публикации фото еды в Сети – что произошло.
Читайте также: