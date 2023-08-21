Женщина годами страдала из-за нестерпимой боли в спине, а врачи ей не верили: диагноз всех удивил

35-летняя женщина годами страдала из-за нестерпимой боли в спине. Поэтому она не могла жить полноценной жизнью, а некоторые медики обвинили ее в симулировании ради лекарств. Лишь через несколько лет она узнала свой диагноз.

Об этом пишет Insider .

Женщина годами страдала из-за нестерпимой боли в спине

Мелисса Энгл была 35-летней работающей матерью двух детей, когда у нее началась боль в спине. Боль усиливалась месяц за месяцем, пока не стала настолько невыносимой, что она больше не могла работать или заботиться о своих детях.

Сначала Мелисса работала барменом, впоследствии основала свое дело – она делала макияж на торжественные события. Когда женщина была на работе, то чувствовала невыносимую боль в спине. Через несколько недель страданий она обратилась к врачу. Он обследовал ее и заверил, что это просто мышечное перенапряжение. Мелисса сократила рабочее время и стала больше сидеть в течение дня, но боль не проходила.

Даже после физической терапии боль только усиливалась. Тогда женщина испытала противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, но они давали минимальное облегчение.

Мелисса и ее муж. Фото: Insider.

Учитывая, что состояние пациентки продолжало ухудшаться, врач назначил ей рентген, а затем МРТ. Оба показали лёгкий артрит. Но кроме некоторой чувствительности к прикосновению и легкому дискомфорту при наклонах вперед или назад врач не нашел ничего другого во время обследования, что могло бы объяснить тяжесть ее симптомов. Легкий артрит, как правило, не приводит к инвалидности; растяжение спины должно было бы зажить на тот момент. Озадаченный врач направил ее на инъекцию стероидов, но это не помогло.

Из-за боли у женщины началась депрессия: медики и друзья не верили в заболевание

В течение следующих двух лет Энгл избегала деятельности, требовавшей много активных движений, потому что боялась, что боль усилится. Потом она принялась набирать вес. Она чувствовала, что не может жить своей обычной жизнью, и у нее началась депрессия.

За это время Энгл посетила нескольких врачей, которые назначали ей стандартный подход – физическую терапию, ибупрофен и инъекции стероидов. Боль не уменьшалась. Тогда медицинские работники начали подозревать женщину в симулировании симптомов ради лекарства. Мелиссе пришлось объяснять, что ей не нужны наркотические препараты, она хочет только поправиться.

Женщина вспоминает, что друзья начали от нее отворачиваться, заявляя, что она сама придумала себе боль и советовали просто больше двигаться. Также Мелисса не могла самостоятельно ухаживать за детьми и обеспечивать семью, из-за чего начала брать средства у своих родителей, что ее еще больше ввело в депрессию.

У женщины наконец-то диагностировали нервную сенсибилизацию

Тогда женщина обратилась к еще одному медику. Она поставила диагноз – нервная сенсибилизация. Врач объяснила, что травма спины спровоцировала сенсибилизацию нервов, которая является ненормальной обработкой болевых сигналов в мозге и нервах. Сенсибилизация усиливает болевые сигналы, из-за чего каждое движение и каждая активность причиняют большую боль.

Когда Мелисса поняла, что ее симптомы связаны с сенсибилизацией, а не ухудшением травмы, она больше не боялась двигаться. Понимание происходящего принесло ей огромное облегчение.

Врач переключила лечение на истинную цель – нервную систему. Она порекомендовала лекарства, успокаивающие чрезмерно реактивные нервы, уменьшая болевые сигналы от сенсибилизации и боли, связанной с нервами. Она также начала заниматься йогой и медитацией, чтобы помочь осознать влияние сенсибилизации и стресса на организм. Впоследствии Мелисса начала активно заниматься спортом и начала общаться только с поддерживающими ее людьми.

В конце концов, через год терапии женщина поправилась и начала новый бизнес.

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