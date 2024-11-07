Женщина хотела изменить свою внешность и внезапно умерла после популярной операции

В Ирландии после операции по похудению внезапно умерла 26-летняя женщина. Трагедия произошла из-за тромба.

Об этом пишет mirror.co.uk.

26-летняя Эрин Деннис в Турции сделала операцию по похудению. Со временем ей стало плохо, она провела 43 часа и 38 минут в отделении неотложной помощи, где причиной боли в животе были диагностированы камни в почках. После этого девушке посоветовали лечиться дома и через несколько дней Эрин потеряла сознание посреди улицы и умерла.

В ходе расследования было установлено, что Эрин Деннис решила отправиться в Турцию в ноябре 2021 года на операцию по удалению желудочной трубки, изучив эту тему, а после операции принимала поливитаминные препараты. Консультант-невролог TUH Аллан Маккарти (Allan McCarthy) сообщил, что медицинские записи свидетельствуют о том, что она рвота пять или шесть раз в день в течение восьми недель, когда ее госпитализировали в январе 2022 года. Доктор Маккарти сказал, что у пациентки была диагностирована энцефалопатия Вернике – заболевание головного мозга, вызванное недостатком витамина B1.

Доктор Маккарти также отметил, что не было никаких записей о том, что Деннис принимала какое-либо лекарство против свертывания крови после операции в Турции. В судебном заседании было сказано, что врачи не считали девушку склонной к риску образования тромбов, когда она посетила амбулаторию для осмотра, поскольку на тот момент она находилась на шестой неделе после операции и выглядела нормально

Коронерша Клер Кин вынесла описательный вердикт на основе "очень сложных" доказательств, касающихся нескольких вопросов, связанных со здоровьем усопшей в разные периоды перед ее смертью. Доктор Кин подтвердила, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии в результате тромбоза глубокой вены артерии на левой ноге покойной.

Выражая свои соболезнования доктор Кин сказала, что Эрин очень надеялась, что операция, которую она перенесла в Турции, "изменит ее жизнь". Она добавила: "Трагический результат невозможно было предвидеть".

Напомним, женщина, которая более 10 лет вырывает собственные волосы и бреет голову, рассказала о своей жизни.

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