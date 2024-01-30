Женщина из Мэриленда выиграла 50 тысяч долларов благодаря постоянному использованию номерных знаков

Жительница Мэриленда – штата на востоке США – выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря постоянному использованию номерных знаков.

Об этом сообщает издание USA Today.

"По данным Мэрилендской лотереи, Маркиетта Робертсон из округа Принс-Джордж выиграла 50 тысяч долларов США по прямой ставке в 1 доллар и 400 долларов за ставку в 50 центов. Она приобрела свой выигрышный лотерейный билет Pick 5 у компании Marlton Liquors в Верхнем Мальборо. За продажу билета бизнес получит от лотереи бонус в размере 500 долларов", – пишет издание.

12 января номерные знаки Робертсона принесли ей победу в игре "Выбери 5".

"Я была дома, когда проверяла свои билеты, и просто закричала, когда увидела, что выиграла, – сказала Робертсон лотереи. – Я дважды проверила с помощью программы Lottery, а затем бросилась в объятия своего мужа".

Маркиетта получила свой лотерейный приз в размере 50 тысяч долларов США в штаб-квартире лотереи в Балтиморе 24 января. Она сказала, что планирует использовать деньги для оплаты счетов и сэкономить остальные.

Напомним, ранее американка после выигрыша в лотерею приобрела дом, но он сгорел.

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