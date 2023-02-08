Женщина избавилась от кота, потому что тот был очень добрым и ласковым: фото

В США женщина отдала своего кота в приют из-за того, что он был слишком нежный.

Об этом сообщает Newsweek.

"Слишком ласковый — вот причина, почему от 4-летнего Джерри отказались. Джерри — милый кот, который любит, когда его гладят и он прижимаеться к вам, но его бывшая владелица сказала, что ее это слишком раздражает. Джерри любил ее, а она не любила его в ответ, поэтому отдала его в наш приют", — рассказала Сьюзен Леонти из Гуманного общества округа Бровард.

После того, как 4-летний кот Джерри попал в приют, работники благотворительной организации обнародовали его историю в соцсети TikTok. Видео стало быстро распространяться и собрало более 8 миллионов просмотров. И уже менее чем через 24 часа после публикации ролика Джерри усыновил местный любитель кошек.

"Мы были в восторге от реакции социальных сетей на видео Джерри. У нас были желающие его забрать со всего мира, которые подали заявки на то, чтобы его приютить", — сказала благотворительница.

Так Джерри нашел новый дом вместе с другим котом, где он может поделиться своей любовью.

Напомним, ранее мы рассказывали, что уличные коты могут замерзнуть за 40 минут. Температура -15°С для них критическая, а для ослабленных животных этот порог еще ниже. Для животных в холод едва ли не самым важным условием для выживания является питание, поэтому, чтобы помочь четырехлапым, можно купить небольшой пакетик корма для животных и взять с собой. Он не займет много места в кармане, будет стоить в среднем 11 грн, но поможет утолить голод бездомному животному, и, вероятно, спасти его жизнь.

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