Женщина коснулась ядовитого кустарника и "превратилась в телепузика": что с ней произошло (фото)

Британка коснулась ядовитого кустарника и страдала от невыносимой боли.

Об этом пишет nypost.com.

Во время прогулки с собаками Тина Сабин случайно затронула гигантского борщевика – растения, которое считается самым опасным в Великобритании. В результате ее лицо так набухло, что она стала похожа на телепузика.

Тина Сабин / Фото: nypost.com

Прикосновение к растению или его поломка может вызвать серьезный ожог в течение 24–48 часов. Слепота вызывает беспокойство, если она вступает в контакт с глазами. К слову, борщевик также растет в Украине. А в Нью-Йорке, США, он получил звание "ядовитого сорняка, внесенного в федеральный список".

Борщевик

28-летняя женщина рассказала, что ей пришлось оставаться в больнице в течение одного месяца, поскольку она не могла ходить в течение двух недель из-за ужасных пузырей и ожогов, которые она получила.

"Я легла спать абсолютно нормально. Я проснулась и не могла физически пошевелиться. Мне было больно, не ужасно — просто раздражительная боль", — вспомнила она.

Студентка факультета графического дизайна заметила, что ее рука была больше обычного.

"Я посмотрела на свою руку, она набухла и стала красной", — вспоминала Сабина. "Похоже, будто ее облили кислотой. В больнице спросили, не лил ли мне кто-нибудь кислоту на руку".

Сообщается, что в больнице ее пальцы так разбухли, что медикам пришлось срезать ей кольца.

Ее пальцы так разбухли, что медикам пришлось срезать кольца. / Фото: nypost.com

"Первые несколько дней я была без сознания, они наносили на нее крем, следили за тем, чтобы мне не было больно, и ждали, выздоровею ли я. Я не смотрела в зеркало до больницы, и правая сторона моего лица так сильно отекла, что я стала похожа на телепузика", — сказала Сабина.

Медики перевязали раны и дали ей обезболивающее. Реакция также вызвала тромб в ее позвоночнике, и ходьба стала очень болезненной.

Тина Сабин / Фото: nypost.com

Сабина сказала, что ей пришлось использовать самокат в течение шести месяцев, и она все еще использует палку, чтобы передвигаться.

"Я провела в больнице больше месяца. Сегодня я все еще не могу использовать правую руку. Приблизительно через две недели я стала чувствовать себя лучше", — добавила женщина.

Она также призвала других быть в курсе этого растения.

"Я вернулась в то место, где, как я подозреваю, контактировала с борщевиком, и он все еще там", – отметила она. "Страшно подумать, что дети играют и могут коснуться его".

Напомним, странный укус вызвал у мужчины неизлечимую аллергию на мясо. Это испытание "перевернуло его жизнь с ног на голову" и повлияло на брак.

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