Женщина, которая отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз, просит выйти из тюрьмы (фото)

Женщина, которая в порыве ревности отрезала своему мужу пенис, в отчаянии обратилась с просьбой выйти из тюрьмы.

Об этом пишет Daily Star.

34-летняя Даяне дос Сантос Фариас находится под следствием по подозрению в покушении на убийство после того, как она совершила жестокое нападение 22 декабря в Атибае недалеко от Сан-Паулу, Бразилия.

Она якобы заманила своего партнера в их спальню, пообещав извращенный секс, а затем привязала его руки и ноги к кровати своим бельем и отрезала ему мужское достоинство бритвой.

Даяне Фариас с мужем / Фото: CEN

Затем мстительная жена сфотографировала гениталии, прежде чем выбросить их в унитаз и смыть. Позже она сдалась местной полиции и заявила, что сделала это после того, как убедилась, что ее муж переспал с ее 15-летней племянницей.

Сейчас Фариас находится под стражей, где ей приказали оставаться в течение 30 дней, пока дело будет расследоваться. Команда юристов женщины теперь подала заявление о выходе из тюрьмы после того, как ее муж простил ей жестокий поступок.

С просьбой прекратить ее временный приговор 8 января ее адвокат Лукас Скардино Фрис написал: "Жертва событий подтвердил в интервью показания обвиняемой, а также заявил, что ее прощает".

Даяне Фариас / Фото: CEN

Неназванная жертва нападения ранее рассказал об инциденте, заявив, что "все произошло очень быстро". Он сказал, что все произошло в темноте и что он не понимал, что она делает, пока не почувствовал, как Фариас сжала его гениталии.

"Потом я толкнул ее, положил руку на орган, и из него хлынуло много крови, и спросил: "Почему ты это сделала?", — сказал он. Мужчина добавил, что его жена, с которой он прожил два года, была "ревнивой" и "властной". По его словам, Фариас во время ярости даже сломала свой новенький мобильный телефон.

"Она сказала, что это плохо для наших отношений, но я никогда бы не подумал, что все может дойти до такой точки, верно? Она человек, который навсегда повлияет на мою жизнь. Но, как я все время говорю, я верю прежде всего в Бога, и ничего в жизни не происходит без воли Бога... К сожалению, так случилось, она стала причиной этой трагедии и расплачивается за нее. Что касается того, прощаю ли я ее, правда в том, что Бог должен прощать, но да, с моей стороны, она прощена", — отметил он.

Даяне с мужем / Фото: CEN

Мужчина воздержался от комментариев по поводу обвинений в том, что он спал с родственницей-подростком.

После нападения мужчину срочно доставили в местную больницу на лечение, а его жена быстро обратилась в полицию. Придя в местное отделение полиции вместе с братом, она заявила: "Добрый вечер, офицер, я пришла, потому что только отрезала мужу пенис".

На вопрос, почему она выбросила гениталии, она ответила офицерам, что сделала это после того, как услышала, что их можно пришить назад. Ее арестовали и обвинили в покушении на убийство.

Даяне с мужем / Фото: CEN

Фариас будет оставаться под стражей в течение 30 дней, пока власти расследуют инцидент. Ее адвокат Лукас Скардино Фрайс заявил, что добивается ее освобождения под залог.

Однако полиция не прокомментировала это дело, кроме подтверждения расследования и добавления того, что они выясняют, могли ли между мужчиной и девушкой существовать отношения по взаимному согласию. Возраст согласия в Бразилии – 14 лет.

Расследование продолжается.

Напомним, в Украине разыскивают исчезнувшего две недели назад француза. Он планировал подниматься на Говерлу.

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