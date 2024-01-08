Женщина, которая превзойдет Ким Чен Ына: угрозы Южной Корее и скандальные заявления о фейковых обстрелах

В воскресенье, 7 января, Северная Корея высмеяла беспокойство Южной Кореи о якобы выпущенных Пхеньяном накануне около 60 боевых артиллерийских снарядях, заявив, что эти учения были инсценировкой.

Ким Йо Чжон, сестра верховного лидера изолированного режима, заявила, что сообщение Сеула об обстреле на самом деле было подорванным взрывным порохом, предназначенным для имитации звука 130-миллиметровых снарядов.

Об этом пишет Newsweek.

КНДР обманула Южную Корею?

Ситуация на Корейском полуострове — и без того напряженная после прошлогодних испытаний межконтинентальных баллистических ракет, запусков шпионских спутников и отмены военного пакта — еще более обострилась в пятницу, 5 января, когда Северная Корея обвинила своего соседа в выстреливании около 200 артиллерийских снарядок вдоль их фактической морской границы, что вызвало приказ об эвакуации на двух соседних южнокорейских островах.

Генеральный штаб северокорейской армии, Корейской народной армии, заявил, что 6 января ее войска провели "ложную операцию по имитации обстрела", после чего на следующий день было выпущено в общей сложности 88 снарядов в воды вблизи разграничительной линии Желтого моря, установленной согласно соглашению, которое уже утратило силу.

В заявлении говорится, что учения не представляли никакой угрозы для Юга.

"КНА не выпустила ни одного снаряда в соответствующие воды [в субботу]", — сказала Ким Йо Чжон, также являющаяся заместителем директора департамента пропаганды однопартийного государства, в заявлении, распространенном северокорейскими государственными СМИ.

"Военные гангстеры [Южной Кореи] быстро заглотнули нашу наживку", — сказала она.

Ким похвасталась, что якобы "ложная операция" имела целью проверить точность южнокорейских средств обнаружения: "Результат был очевидным, как мы и ожидали".

Она предупредила, что Северная Корея немедленно нанесет военный удар по своему южному соседу в случае "даже незначительной провокации".

Также 7 января северокорейская государственная телерадиокомпания KCTV выпустила репортаж, который, по ее словам, показал, что северокорейские войска готовятся к запуску взрывчатки, а также отдельные взрывы на полигоне.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи высмеял заявление Ким как "комедийную, вульгарную пропаганду", направленную на подрыв доверия южнокорейцев к своим вооруженным силам.

Отношения между Южной Кореей и КНДР

Враждебность между Сеулом и Пхеньяном растет с тех пор, как в конце ноября последний успешно запустил свой первый шпионский спутник. С тех пор Ким Чен Ын пообещал вывести на орбиту еще три спутника-шпиона в этом году.

Этот запуск заставил Южную Корею частично приостановить действие знакового военного соглашения 2018 года, направленного на ослабление напряженности между двумя странами, а Сеул объявил о возобновлении наблюдательных полетов над демилитаризованной зоной шириной в 2,5 мили, разделяющей две страны.

Северная Корея ответила полным выходом из соглашения, что вызвало взаимные угрозы уничтожения в случае, если любая из сторон будет спровоцирована.

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Несмотря на прекращение активных боевых действий более семи десятилетий назад, Корейский полуостров технически остается в состоянии войны, а мирный договор так и не был официально оформлен.

Южная Корея поддерживает Договор о взаимной обороне с Соединенными Штатами и принимает около 28 500 находящихся на передовой американских военнослужащих.

Недавно США активизировали усилия, чтобы продемонстрировать поддержку своего союзника на фоне агрессивной позиции Северной Кореи, отправив в июле прошлого года впервые за 40 лет подлодку с ядерными баллистическими ракетами в Южную Корею.

Вашингтон, вместе с союзником по договору Токио, также отправил истребители и бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, для участия в состоявшихся в октябре первых трехсторонних воздушных учениях США-Южная Корея-Япония.

В прошлом месяце, после того, как Ким испытал самую современную межконтинентальную баллистическую ракету своего режима, способную нанести ядерный удар по материковой части США, три союзника совершили эскортную миссию бомбардировщиков вблизи полуострова, отправив Пхеньяну четкое послание.

Президент США Джо Байден заявил, что ядерная атака Северной Кореи против США или их союзников "приведет к концу" правления Кима.

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